Grünes Licht für Nachsorgeklinik

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Grünes Licht für den Bau der Kindernachsorgeklinik: Mit dem Beschluss der 7. Änderung des Flächennutzungsplans und der Bestätigung des Bebauungsplans haben die Stadtverordneten die Weichen für den Bau der Kindernachsorgeklinik gestellt.

Die 3. Beigeordnete des Landrats und Leiterin des Bauordnungsamtes, Carla Bork, verfolgte die Debatte aufmerksam und schien zufrieden, dass die Strausberger Stadtverordneten nun ihrerseits mit der 7. Änderung des Flächennutzungsplans und dem Beschluss des Bebauungsplans die Bauleitplanung für die Kindernachsorgeklinik abgeschlossen haben. Nun ist es an ihrer Behörde, den vom Architekten eingereichten Bauantrag zu prüfen und die Baugenehmigung zu erteilen. In der werden dann auch solche Themen wie der Brandschutz behandelt und die Feuerwehr und der Rettungsdienst einbezogen, antwortete Stiftungsvorstand Hubert Hanke auf eine Nachfrage des Linken-Stadtverordneten Camillo Menzel in der Stadtverordnetensitzung. Es werde zwei Feuerwehrzufahrten geben, und zwar über den Drosselweg und das Turmgestell. Außerdem gebe es eine Umfahrung des Gebäudekomplexes und Stellflächen für Einsatzfahrzeuge. Nach dem Mietvertrag zwischen Investor und Klinik fragte CDU-Fraktionsvorsitzender Andreas Fuchs: „Den Stadtverordneten ist auch nichts über die Miethöhe bekannt.“ Hubert Hanke stellte klar, dass die als Investor auftretende Peter-und-Ingeborg-Fritz-Stiftung einzig zum gemeinnützigen Zweck der Förderung der Kindernachsorgeklinik Brandenburg gegründet worden sei: „Es handelt sich um einen Pachtvertrag. Das Entgelt abzüglich einer Instandsetzungsumlage wird ausschließlich für diesen gemeinnützigen Zweck verwendet, für den die Stiftung überhaupt nur gegründet worden ist, für die Kindernachsorgeklinik Brandenburg.“ Der Pachtvertrag in der Waldklinik läuft Ende des Jahres aus. Die Klinik dürfe aber die Räume bis zur Fertigstellung des Neubaus jenseits des Straussees weiter nutzen: „Unser größtes Problem jetzt sind aber die unhaltbaren Zustände in diesen Räumen. Wir brauchen den Neubau wirklich dringend.“

Namens der UfW-Fraktion prangerte Sonja Zeymer die Bundespolitik an: „Es ist ein Armutszeugnis für Deutschland, dass lieber Geld für Prestigeprojekte aus dem Fenster geworfen wird, für so ein wichtiges Anliegen der Rehabilitation von schwer kranken Kindern aber privates Geld aufgebracht werden muss. Ohne die Stiftung wäre das Projekt gescheitert.“ Die Klinik werde als Alleinstellungsmerkmal den Bekanntheitsgrad Strausbergs weit über die Region hinaus steigern.

Ronny Kühn, Fraktionschef der Linken, dankte ebenfalls der Stiftung und sah die Klinik vor allem als wichtigen Faktor des Gesundheitsstandorts Strausberg. Bürgermeisterin Elke Stadeler bedankte sich nach dem jahrelangen Kampf und Bemühen um den Klinikbau bei ihren Kollegen des Fachbereichs Technische Dienste, der Peter-und-Ingeborg-Fritz-Stiftung, den Klinikmitarbeitern, dem Planungsbüro Plan und Recht, dem Landrat und den Stadtverordneten, die nun alle Voraussetzungen geschaffen hätten. Für SPD-Vorsitzende Sibylle Bock ist es, hoch zu loben, „dass es auch ältere Eheleute gibt, die nicht nur an sich denken und Kreuzfahrten machen, sondern Geld für einen guten Zweck investieren. Das scheint gar nicht richtig in diese Zeit zu passen. Aber dass man in Deutschland so eine Investition privat organisieren kann, ist doch auch schön.“

Am Ende stimmten 24 der 28 Stadtverordneten dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu, Andreas Fuchs (CDU) stimmte dagegen, und Jens Knoblich, Matthias Michel und Thomas Frenzel (alle Grün, liberal, bürgernah) enthielten sich.