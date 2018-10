Mit Volkmar Billep auf Fotoreise

MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Gleich zwei Ausstellungen hintereinander bestreitet Volkmar Billeb, ein aus DDR-Zeiten bekannter Fotograf, in diesen Monaten im Schloss Freienwalde. Nach „Schlösser und Gärten der Neumark“ sind dort nun Aufnahmen unter dem Titel „Zeit – Zeichen. Sowjetische Fotografien“ zu sehen. Wer mehr darüber erfahren möchte, kann sich am Sonntag um 15 Uhr einer Führung anschließen. Darauf machte jetzt Marie-Theres Suermann, Vorsitzende des Freundeskreises Schloss Freienwalde, aufmerksam. Die Führung übernimmt Volkmar Billeb selbst.

Der 79-Jährige studierte einst Fotografie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Von 1962 bis 1991 arbeitete er als Redaktionsfotograf, Abteilungsleiter und Auslandskorrespondent für verschiedene Berliner Verlage. Seit 1991 ist er freiberuflich mit dem Schwerpunkt Architekturfotografie tätig. Er wirkte an etwa 40 Publikationen mit und bebilderte die mehr als 140 Ausgaben der Reihe „Schlösser und Gärten der Mark“, die vom Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark herausgegeben wurden.

In den 1980er-Jahren arbeitete Volkmar Billeb als Fotokorrespondent für die Illustrierte „Freie Welt“ in der Sowjetunion. Er erlebte also vier Generalsekretäre der Kommunisten Partei der Sowjetunion (KPdSU) und die Perestroika. 50 Schwarzweiß-Fotografien aus dieser spannenden Zeit – Porträts, Landschaften und Situationen – sind zurzeit im Schloss Freienwalde zu sehen.

Das Schloss Freienwalde, zugleich Walther-Rathenau-Gedenkstätte, hat jeweils Mittwoch bis Sonntag 11 bis 16 Uhr geöffnet.