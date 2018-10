Edel, tapfer und auf der Seite des Guten

Renate Meliß

Wandlitz (MOZ) Für viele ist er noch immer der Held und im Kampf den weißen Eroberern stets ein Stück voraus: Gojko Mitić. Mit einem Lächeln und im sportlichem Outfit mit weißen Turnschuhen glaubt ihm kein Mensch seine 78 Jahre – will es vielleicht auch gar nicht. So betritt Gojko Mitić die Bühne des vollbesetzten „Goldenen Löwen“ in Wandlitz.

Im Interview mit Kai Suttner geht er keiner Frage aus dem Weg. Millionen Menschen hat der legendäre „DDR-Chefindianer“ Gojko Mitić durch ihre Kindheit und Jugend begleitet. Vor allem in der Verfilmung von Liselotte Welskopf-Henrichs „Die Söhne der Großen Bärin“ erlangte er Berühmtheit. Für die einen ist Gojko Mitić der „Chefindianer der DEFA“, für die anderen der „Winnetou des Ostens“. In jedem Fall ist er aber ein Phänomen. Sein Markenzeichen: lange schwarze Haare, gestählter Körper und Rollen, die immer auf der Seite des Guten zu finden waren.

Der in Jugoslawien geborene Sportstudent kam ursprünglich als Stuntman zum Film und löste bereits mit seiner ersten Hauptrolle als edler und tapferer Indianerhäuptling Toka-ihto Begeisterungsstürme bei seinem Publikum aus. Weitere Rollen als Chingachgook, die große Schlange, Ulzana, Osceola und Tecumseh oder auch Blutsbrüder (mit Dean Reed) machten ihn zum Helden mehrerer Generationen. Neben der Schauspielerei trat Mitić auch als Sänger, Moderator und Regisseur in Erscheinung und übernahm schließlich bei den Karl-May-Spielen Bad Segeberg die Rolle des Winnetou.

Ergänzt mit Videosequenzen und Filmausschnitten erzählt der Schauspieler an diesem Abend im Gespräch mit Kai Suttner die Geschichten seines Lebens. Wie viel Indianer steckt in Gojko? „Mein Interesse an den Indianern hat zunächst Karl May geweckt. Und dann prägte mich der Film „Die Söhne der großen Bärin“, denn im Unterschied zu Karl May war Lieselotte Welskopf-Henrich ja tatsächlich in Amerika bei den Indianern“, erzählt Gojko Mitić, der weder raucht noch trinkt – nur zu DDR-Zeiten mal ein paar Bierchen, erinnert er sich. Und auch an die Sache mit der Friedenspfeife, die es ja in der „Söhne der großen Bärin“ am Ende zu rauchen galt, ist nicht vergessen. Sein zwölfter und letzter DEFA-Film „Der Scout“ blieb wohl vor allem auch aufgrund jener Szene in Erinnerung, in der er sich im Kaukasus und inmitten von 1200 Pferden befand.

Welches sein Lieblingsfilm gewesen sei? „Eigentlich sind sie alle wie meine Kinder“, erwidert er, um dann einer anderen Sache auf den Grund zu gehen: „Indianer sagen uns im Grunde auch heute noch, was wirklich ist und wie viel Wahrheit ihre Sicht auf die Menschheit hat. Liegt das höchste Gut eines Menschen doch nicht darin, Macht zu erlangen, sondern Verantwortung zu tragen und das im Hinblick auf all sein Tun auf Erden – so dass auch die siebente Generation nach ihm gut auf dem blauen Planeten leben könne. In Wandlitz wechselt Gojko Mitić dann noch das Fach und geht zum Gitarrespielen über. Er greift in die Seiten und singt „Sag mir, wo die Blumen sind ...“