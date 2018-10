Dieter war der Überraschungsgast

Raymund Stolze

Hoppegarten Mit solch einem großen Interesse hatten die Gemeindebibliothek Hoppegarten und die Gruppe im Hönower Bürger-Verein, die gemeinsam die Reihe „Einfach sehen!“ organisieren, wahrlich nicht gerechnet. Ebenso wenig damit, dass mit Dieter Finger einer der Helden der ältesten Langzeitbeobachtung der internationalen Filmgeschichte Gast der Reihe „Einfach sehen!“ sein würde. Einen gewichtigen Anteil an dieser gelungenen Überraschung hatten fraglos die Regisseure des Projektes „Die Kinder von Golzow“. Barbara und Winfried Junge konnten nämlich den ehemaligen Zimmermann davon überzeugen, über dessen Lebenslauf sie den Film „Ein Mensch wie Dieter – Golzower“ gedreht haben, dass er sie nach Hoppegarten begleitet.

Und so gab es im Gemeindesaal nicht nur die ersten drei Teile, beginnend mit „Wenn ich erst zur Schule geh‘ ...“, zu sehen, wo man authentisch hinter die Fassaden der Zeit schauen kann, sondern nach der Filmvorführung auch eine spannende und anregende Diskussion. An der beteiligte sich auch Golzows Bürgermeister Frank Schütz.

Ute Krüger aus Hönow, im Beruf Controller, hatte zwar im Vorfeld bereits alle 20 Golzow-Filme gesehen, die sie nach eigenen Worten faszinieren. „Aber eine solche persönliche Begegnung ist doch ein außergewöhnliches Erlebnis“, sagte sie.

So war von Winfried Junge ganz nebenbei zu erfahren, dass er 1941 in Dahlwitz-Hoppegarten eingeschult wurde, weil die Eltern im letzten Friedenssommer vor dem Zweiten Weltkrieg in der Mahlsdorfer Allee 60 in Waldesruh ein Haus im Grünen bezogen hatten.

Auf die Frage, was denn den Machern von ihrer fast fünf Jahrzehnten Golzower Filmarbeit zwischen 1961 und 2007 bleibt, antwortete Barbara Junge: „Am Wichtigsten ist uns, dass über die Jahre auch Beziehungen gewachsen sind, Freundschaften entstanden, die das Leben erweitert haben, und so ist es bis heute geblieben.“

Ganz nebenbei sei erwähnt, dass sich die Junges 1966 bei der Leipziger Dokfilmwoche kennen lernten. Es funkte zwischen beiden, wie man so schön sagt – und das nicht nur im Privaten, sondern später auch im Berufsleben als Kollegen ...

Bleibt anzumerken, dass sich das Quartett natürlich ins Gästebuch eingetragen hat. Darin ist zu lesen: „Und natürlich lohnt auch ein Besuch im Filmmuseum ,Kinder von Golzow‘. So hat denn vorausschauend Bürgermeister Schütz zur inzwischen neunten Filmnacht am 10. November eingeladen.(rs)

Mehr Informationen unter www.kinder-von-golzow.com