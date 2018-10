Land gehen Apotheker aus

Ulrich Thiessen

Cottbus (MOZ) Die brandenburgische CDU plädiert seit Jahren für eine Apothekerausbildung in Brandenburg. Seit neuestem will sich auch Wissenschaftsministerin Martina Münch (SPD) dafür stark machen.

Brandenburgs Wissenschaftsministerin Martina Münch hat am Wochenende auf einer SPD-Veranstaltung angekündigt, eine Ausbildung von Pharmazeuten an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) zu unterstützen. Ihr Haus werde entsprechende Vorschläge vorlegen.

Michael Schierack, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag, betont, dass seine Partei seit Langem eine Pharmazeutenausbildung in Brandenburg fordert. Eine Studie der Wirtschaftsfördergesellschaft hatte ergeben, dass in den nächsten 15 Jahren 34 Prozent der selbstständigen Apotheker in Rente gehen werden. Das Wissenschaftsministerium hatte immer wieder darauf verwiesen, dass bundesweit genügend Pharmazeuten ausgebildet werden.

Die gesundheitspolitische Sprecherin der Linken, Bettina Fortunato, steht der Apothekerausbildung skeptisch gegenüber. Schließlich gebe es keine Garantie, dass die Absolventen nicht in die Industrie abwandern, statt sich im flachen Land niederzulassen. Schon jetzt habe es das Land schwer, Experten für die Medikamentenüberwachung zu finden, die nach dem Lunapharm-Skandal ausgebaut werden soll.

Allerdings gibt es auch Ideen, die weit über die Pharmazie hinausgehen. In Cottbus gibt es die Hoffnung auf eine Medizinerausbildung, so der Linken-Abgeordnete Matthias Löhr. In einer Diskussionsveranstaltung vergangene Woche hatte der Geschäftsführer des Cottbuser Carl-Thiem-Klinikums (CTK), Götz Brodermann, erklärt, dass sein Haus als Universitätsklinik bereit stünde. Schierack kann sich vorstellen, dass sich das Land zunächst einmal direkt an der privaten Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) beteiligt. Danach könne eine stärkere Kooperation zwischen CTK und MHB entstehen.

Britta Müller, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, verweist auf die Hebammenausbildung in Eberswalde, die Pflegewissenschaften an der BTU und die MHB, die vor allem in Neuruppin und Brandenburg/Havel Mediziner ausbildet. Im nächsten Jahr könnte in Potsdam eine weitere private medizinische Hochschule entstehen. Müller fordert angesichts der vielfältigen Bedarfe und Ausbildungen eine Gesamtstrategie, was Brandenburg in den kommenden Jahren braucht. Damit ist sie nah bei Schierack, der eine Evaluation der Gesundheitsberufe fordert. Außerdem will seine Partei, dass der Wissenschaftsrat, der in den 90ern beim Aufbau der Hochschullandschaft den Verzicht auf eine Universitätsklinik empfohlen hatte, eine neue Bewertung für Brandenburg abgibt.