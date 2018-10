Ortsvorsteher Liste in der Kritik

Hans Still7MOZ

Schönerlinde Mit großer Sorge sind im Schönerlinder Ortsbeirat die neusten Nachrichten über die bevorstehende Vollsperrung an der Berliner B 109 aufgenommen worden. Demnach scheint es nicht ausgeschlossen, dass in der Schönerlinde Dorfstraße das Lkw-Fahrverbot zeitweise aufgehoben werden muss.

Ortsvorsteher Frank Liste (SPD) sprach von einer möglicher K.-o.-Variante. Nämlich für die Tage, an denen der Bernauer Heerweg gesperrt werden muss, weil dort die Straßendecke erneuert wird. „Das könnte sogar schon kurzfristig erfolgen und würde maximal eine Woche betreffen. Und es ist ja auch nicht gesagt, dass es so kommen muss“, versuchte Liste die Gemüter im Ortsbeirat gleich zu besänftigen. Das gelingt derzeit aber nur bedingt, weil gerade die Anlieger der Dorfstraße sich allein gelassen fühlen. „Was spricht eigentlich dagegen, dass wir in Richtung Industriegebiet hinter Schönerlinde komplett die Straße dicht machen“, fragte beispielsweise Ortsbeirat Wolfgang Sasse nach. Und er machte erneut aus seinem Ärger kein Geheimnis: „Was hat die Gemeinde Wandlitz dafür getan, dass die Dorfstraße nicht zur Umleitung wird?“, wollte er von Liste wissen.

Der Schönerlinder Burkhard Salzmann setzte sich inhaltlich mit Listes Arbeit als Ortsvorsteher auseinander. „Schönerlinde muss nur Nachteile hinnehmen. Da muss eben einmal mit der Verwaltung verhandelt und etwas für unseren Ort herausgeholt werden“, warf er Liste vor. Dieser sei „viereinhalb Jahre lang auf Kuschelkurs mit der Gemeinde“ gewesen, aus Salzmanns Sicht keineswegs der richtige Weg zu mehr Erfolg für den Ort. Bei dieser Gelegenheit kündete Salzmann gleich mit an, er wollte 2019 als Ortsvorsteher kandidieren und daher zeitig in „einen harten, aber fairen Wahlkampf“ einsteigen.

Doch zurück zu den Schönerlinder Straßenproblemen und zur B 109, die von Berliner Seite zumindest am Montagvormittag noch nicht gesperrt war. Laut Liste habe nämlich zum Ende der vergangenen Woche noch die verkehrsrechtliche Anordnung gefehlt.

Der Ortsvorsteher versuchte sich in Optimismus. „Über Jahre hinweg haben uns die Wandlitzer Gemeindevertreter allein gelassen und der Überarbeitung des Bernauer Heerweges nie zugestimmt. Nun ist es aber so, dass die Verwaltung sich gerade sehr gekümmert hat und die Gemeindevertreter der Sonderausgabe von 350 000 Euro zugestimmt haben“, argumentierte Liste. Zudem erwartet er durch eine angekündigte Ampelregelung weitaus weniger Verkehr als bislang befürchtet. „Wir alle wissen, der Verkehr sucht sich den geringsten Widerstand. Aber es soll Am Vorwerk eine halbseitige Sperrung und eine Ampelregelung geben. Damit wird der kurze Weg über Schönerlinde vielleicht nicht ganz so interessant, wie wir gerade befürchten.“

Weitere Mitglieder im Ortsbeirat vermuten allerdings einen klaren sachlichen Zusammenhang zwischen der Straßensanierung und einem Malheur, das einem Busfahrer passiert ist. „Wenn sich der Schulbus am Heerweg nicht die Ölwanne aufgerissen hätte, würden wir heute doch gar nicht über die Straßensanierung reden. Das war doch der eigentliche Grund zum Handeln“, meinte Dennis Danowski.

Liste blickt indes in die Zukunft. „Wenn der Heerweg in Ordnung ist, warum sollten die von Mühlenbeck kommenden Fahrzeuge auf dem Weg nach Berlin durch den Ort fahren. Wir profitieren also deutlich.“