Partnerstädte tauschen sich zu E-Mobilität aus

Julia Lehmann

Bad Freienwalde/Bad Pyrmont (MOZ) Die niedersächsische Stadt Bad Pyrmont und das italienische Städtchen Anzio haben ihre 60-jährige Partnerschaft gefeiert und Vertreter aus Bad Freienwalde dazu eingeladen. Denn auch die Kurstadt pflegt eine Partnerschaft mit Bad Pyrmont. Ralf Lehmann (CDU), Bürgermeister von Bad Freienwalde, Angela Hannemann, Leiterin der Erna-und-Kurt-Kretschmann-Oberschule, sowie Schulsozialarbeiterin Janett Pietsch waren der Einladung von Donnerstag bis Sonntag gefolgt. Vor Ort nahmen die Gäste an Umweltworkshops zu Themen wie E-Mobilität, Trinkwasserversorgung und -qualität teil und tauschten sich darüber mit den Vertretern der Partnerstädte aus.

Die Gastgeber aus Bad Pyrmont überraschten mit ihren Strategien in Sachen E-Mobilität. „Dort ist man ein ganzes Stück weiter als in Bad Freienwalde“, sagte Ralf Lehmann auf Nachfrage. An sechs Punkten im Stadtgebiet finden Bürger zwölf Ladestationen vor. Die Stadtverwaltung hat zudem ihren Fuhrpark in E-Fahrzeuge getauscht. In Gesprächen zum Trinkwasser wurden Ansätze gesucht, wie gute Qualität garantiert werden kann.

In Begleitung der Schulsozialarbeiterin reisten auch drei Schüler mit, die an thematischen Workshops teilnahmen. (jle)