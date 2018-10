Verband will Beiträge abschaffen

Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) Die Debatte um Straßenausbaubeiträge für Anlieger ist in vollem Gange. Der Eigentümerverband Haus & Grund fordert seit Langem die Abschaffung, da sie ungerecht und unsozial sind. Nun schlagen auch die CDU und die BVB/Freien Wähler in diese Kerbe und wollen die Beiträge in Brandenburg streichen.

Die Straßenausbaubeträge führen manche Hausbesitzer in den Ruin, ist Wolfram Hey vom Verband Haus & Grund in Eberswalde überzeugt. Oftmals würden die von der Gemeinde geforderten Beiträge zur Sanierung der Straße die Leistungsfähigkeit der Eigentümer überschreiten. Die Beiträge werden nach der Grundstücksgröße berechnet. Selbst für unbebaubare Wiesen sind sie fällig. Die Kommunen bestimmen dabei den Hebesatz, denn sie streichen die Beiträge ein und finanzieren so einen Teil des Straßenbaus.

Beispiele, die belegen wie ungerecht und vor allem unsozial die Beiträge sind, gibt es viele. So musste etwa Dorothea Heyer für die Sanierung der Erich-Mühsam-Straße in Eberswalde mehr als 23.000 Euro bezahlen, als die Stadt Eberswalde 2013 die Straße nach über 100 Jahren erstmals sanierte. Familie Heyer, die das ebenso alte Haus erst ein paar Jahre zuvor gekauft hatte, traf der Schlag, als der erste Bescheid ins Haus flatterte. So viele Rücklagen hatten sie nicht. Die Heyers holten sich Rat beim Verband Haus & Grund und legten Widerspruch gegen den Bescheid ein. Allerdings wird die Forderung trotzdem sofort fällig. Familie Heyer dachte an Ratenzahlung, doch die Stundung hätte sechs Prozent Zinsen gekostet. Um nicht verkaufen zu müssen, borgte sich Heyer das Geld letztlich mühsam in der Verwandtschaft zusammen. Allerdings fehle nun das notwendige Kapital, um die Wohnungen im Haus sanieren und endlich vermieten zu können, erzählt Heyer.

Beiträge zur Straßensanierung können nicht, wie etwa die Grundsteuer, auf die Mieter umgelegt werden, erklärt Wolfram Hey vom Eigentümerverband. Er erlebe zahlreiche Fälle, bei denen die Beiträge die Jahreseinnahmen übersteigen.

Doch auch Besitzern von Einfamilienhäusern kann die Sanierung der Straße teuer zu stehen kommen. „Gerade im ländlichen Raum gibt es Fälle, in denen die Beiträge den Wert der Immobilien übersteigen“, so Hey. Er habe mehrfach gehört, dass Besitzer ihr Häuschen verkaufen mussten.

Aktuell gibt es im Barnim zahlreiche Fälle, in denen Anwohner zur Kasse gebeten werden, so etwa in der Gemeinde Schorfheide. Auch in Joachimsthal traf es einige Anlieger hart, als sie für die Sanierung des Wiesenweges zahlen mussten.

Der Verband Haus & Grund will die Abschaffung der Beiträge, ohne Wenn und Aber. Straßenausbau sei eine allgemeine Aufgabe des Staates und könne nicht von den Anwohnern gestemmt werden. Bayern und Berlin haben dies bereits eingesehen und die Beiträge abgeschafft. Bereits seit Monaten wirbt der Verband für diese Idee und findet eine immer größer werdende Unterstützerfront. So hatte sich die CDU-Landtagsfraktion erst vergangene Woche für eine Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ausgesprochen. Die BVB/Freien Wähler starten heute sogar eine Volksinitiative „Straßenausbaubeiträge abschaffen!“. Kommen 20 000 Unterschriften zusammen, soll ein Bürgerbegehren auf den Weg gebracht werden.

Allerdings ist derzeit noch nicht klar, wie der Wegfall der Beiträge zum Straßenbau für die Kommunen kompensiert werden kann. Der Verband Haus & Grund hat bereits eine Idee: Die zusätzlichen Einnahmen durch die Erhöhung der Grunderwerbssteuer könnten an die Kommunen fließen und so die Finanzierungslücken schließen. Wo ein Wille ist, sei schließlich auch ein Weg.