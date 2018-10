Honorarlehrer sind unterbezahlt

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Es war ein Tagesordnungspunkt im Kreistag mit Informations-Charakter: Der Geschäftsführer der Kreismusikschule Alexander Saier sollte die Abgeordneten über die aktuelle Situation berichten. Das Thema Vergütung der Honorarlehrer sorgte für heftige Diskussionen.

Seit zwei Jahren leitet Alexander Saier die Geschicke der Kreismusikschule. Die Einrichtung zähle 1800 Schüler, sei von Konstanz und Kompetenz geprägt, versicherte Saier. Dafür sprächen viele Titel bei Musikwettbewerben sowie der jüngst verliehene höchste Preis für musikalische Früherziehung. „Wir sind zudem die einzige Musikschule in ganz Europa, in der im Rahmen der Früherziehung Dirigentenunterricht erteilt wird“, erläuterte der Geschäftsführer. Dennoch: „Wir sind eine GmbH, die ohne den Zuschuss des Kreises nicht existieren könnte.“ Die Möglichkeiten, selbst Geld einzuspielen, seien beschränkt. Aufgrund der Kapazitäten und Kosten habe man die Zahl der Veranstaltungen von einst 200 auf 50 im Jahr reduzieren müssen.

Einen Erfolg verkündete Saier als „Meilenstein“. Nach zehn Jahren sei nun rückwirkend die Angleichung der Tarifgehälter der festangestellten Lehrer durch. Anders sehe es bei den Honorarlehrern aus. Sie seien das Rückgrat der Einrichtung. Nur Dank der Honorarlehrer sei es möglich, im gesamten Flächenkreis Unterricht zu sichern.

Im vergangenen Jahr hatten die Kreistagsabgeordneten einen nachträglichen Zuschuss beschlossen, um den festangestellten Lehrern endlich Tariflohn zu zahlen. Für die Honorarlehrer hingegen sollten Mittel aus den um 200 000 Euro erhöhten Landeszuweisungen eingesetzt werden. Doch mit der erhöhten Zuwendung seien andere Zuschüsse gestrichen worden, machte der Geschäftsführer deutlich. Aus besagtem Topf müsse u.a. die Ensembleförderung, die frühkindliche Erziehung und die studienvorbereitende Abteilung finanziert werden. Vor 2017 erfolgte dies stets separat. Damit ist das Thema Honorarvergütung bis heute nicht geklärt.

Den Abgeordneten lag ein Schreiben von Peter Koschinski, Vertreter der Honorarlehrer der Kreismusikschule, vor. Darin erläuterte er, dass ein Honorarlehrer in Märkisch-Oderland im Durchschnitt 22,50 Euro pro Stunde erhält. In anderen Landkreisen sind es 32 Euro. 26 Euro seien seit Monaten zugesagt worden, kritisiert Koschinski. „Die Honorarlehrer verdienen deutlich weniger als Musiklehrer an Grundschulen, wobei wir mit unserem Unterricht auf das Studium von Grundschullehrern im Fach Musik vorbereiten“, macht Koschinksi in seinem Schreiben deutlich. Hinzu käme der Ausfall in den Ferien und an Feiertagen, der Abzug hoher Fahrkosten sowie Kranken- und Rentenversicherung, Versteuerung und Nebenkosten wie etwa Noten und Instrumente. „Monatlich erhalten vollbeschäftigte Honorarlehrer rund 2000 Euro weniger als Musiklehrer der benachbarten Grundschule“, so Koschinski.

Rund 90 000 Euro wären nötig, um den zugesagten Satz zahlen zu können, sagte Alexander Saier auf Anfrage von SPD-Fraktionschef Hans-Jürgen Hitzges. „Diese Summe muss aufgebracht werden“, forderte sein Fraktionskollege Ravindra Gujjula. „Wir haben eine der qualitativ besten Musikschulen im Land“, sagte der Altlandsberger. „Es steht uns gar nicht gut zu Gesicht, wenn wir in dieser Frage so hinterher hinken.“ „Alle Fraktionen sind gefordert“, appellierte Linken-Fraktionschef Uwe Salzwedel. „Wir müssen im Haushalt 2019 so viel Geld einstellen, dass alle Lehrer ordentlich bezahlt werden.“ Elternvertreter Frank Tischendorf sprach die Hoffnung aus, dass die Fraktionen zu ihrem Wort stehen. Es sei auch schade, dass es immer weniger Veranstaltungen gebe. „Das können wir nicht begrüßen. Sie sind letztlich das öffentliche Aushängeschild der Musikschule.“