CDU will mit Finowkanal punkten

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Der Finowkanal soll ins Wahlprogramm. Das kündigen Vertreter der CDU mit Blick auf die Landtagswahl im kommenden Jahr an. Kommen die Christdemokraten an die Macht, wollen sie auch finanzielle Verantwortung für die Wasserstraße übernehmen.

Geschlossenheit auf allen Ebenen – das war es wohl, was die CDU am Montag beim Pressegespräch im Restaurant „Haus am Finowkanal“ demonstrieren wollte. Europaabgeordneter Christian Ehler, Bundestagsabgeordneter Jens Koeppen und Landtagskandidat Danko Jur bekräftigten, dass die Zeit, die Verantwortung für die Wasserstraße neu zu regeln, drängt. Diese sei, wie Koeppen erneut deutlich machte, keine Aufgabe des Bundes. Er richtet seinen Appell an die Brandenburger Landesregierung. „Wenn 2019 keine Signale kommen, ist das Ding erledigt“, so der Abgeordnete. Das Land müsse „Zeichen setzen“, müsse „mit ins Boot“ – ausKoeppens Sicht gar nicht unbedingt finanzieller Art.

Wie Jur am Ende des Gesprächs, zu dem auch Vertreter des Vereins „Unser Finow Kanal“ eingeladen waren, vorausblickte, werde es letztlich aber auch um Geld aus Brandenburg gehen – entweder aus dem Landeshaushalt oder aus der Verteilung von Fördermitteln.

In jedem Fall soll der Finowkanal ins Wahlprogramm der Christdemokraten und damit eine neue Priorität auf Landesebene bekommen. Jur ist da guter Dinge. Er ist Vorsitzender der Gruppe, die sich zur Vorbereitung des Programms mit den Themen Wirtschaft, Verkehr und Energie befasst. Die Lösung für den Finowkanal sieht er in einer Stiftung auf Initiative des Landes, einem auf Landesebene angesiedeltem Referat für Wassertourismus und einer gemeinsamen Entwicklung dieses Themas mit Mecklenburg-Vorpommern.

Sein Parteikollege aus dem Europaparlament wird in Sachen Wahlversprechen Finowkanal noch deutlicher. „Eine Regierungsbeteiligung mit der CDU gibt es nur mit diesem Projekt“, nimmt Christian Ehler vorweg. Seit die Christdemokraten in Brandenburg nicht mehr dran seien, sei „das Ding im Eimer“. Dabei gebe es auf Bundesebene keine versteckte Lösung zur touristischen Wasserstraße.

Dass der Bund alles in eigener Hand behalte, hält auch Koeppen für komplett unrealistisch. Angesprochen auf Stefan Zierke vom Koalitionspartner SPD, der im Bundestagswahlkampf eine völlig gegenteilige Auffassung vertrat, zeigte sich der CDU-Politiker entrüstet. Er wirft Zierke vor, die Schleusenübernahme durch die Kommunen torpediert zu haben. Entweder aus „Unwissenheit“ oder aus „Futterneid“. Bei einem Komplettverbleib in Bundeshand würde der Bundesrechnungshof nicht mitspielen, sagte er erneut. Die Christdemokraten würden nun an einem Positionspapier zum Finowkanal arbeiten, das nach Gesprächen mit dem Landkreis Oberhavel nun nochmal nachjustiert werden soll.

Ob der Finowkanal auch im Wahlkampf der Konkurrenz eine Rolle spielen wird, ist derweil noch unklar. SPD-Kandidat Hardy Lux, der mit Jur ums Direktmandat im Wahlkreis kämpfen soll, befindet sich im Urlaub. Und im Potsdamer Büro von Britta Müller, derzeit Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Eberswalde (Barnim I), war am Montag niemand zu erreichen.