Ein Büro mit Waldblick

Larissa Benz

Sauen (MOZ) Zwei neue Gesichter gibt es seit September bei der Stiftung August Bier in Sauen. Annika Mausbach und Karla Wurz absolvieren dort ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr.

Das Büro von Karla Wurz und Annika Mausbach liegt mitten im Sauener Wald, in einem Backsteingebäude neben der Försterei. Hier verbringen die beiden jungen Frauen einen Teil ihrer Arbeit: „Eine von uns ist aber eigentlich immer draußen und macht Kulturpflege“, erzählt Karla Wurz. Das bedeutet, unter Aufsicht Äste im Sauener Wald freizuschneiden oder Saatgut zu sammeln.

Seit September sind die beiden nun Teil des Teams bei der Stiftung August Bier. Sie sollen Veranstaltungen wie die regelmäßigen Exkursionen planen, die Öffentlichkeitsarbeit ausweiten und die Homepage betreuen. „Mir gefällt hier vor allem, dass man so viele unterschiedliche Bereiche kennenlernt“, sagt Annika Mausbach. Die 18-Jährige kommt aus Eckernförde in Schleswig-Holstein und hat dort in diesem Jahr ihr Abitur absolviert. Ihre Mitstreiterin Karla Wurz (17) stammt aus der Nähe von Baden-Baden (Baden-Württemberg).

Beide haben sich im Frühling an verschiedenen Orten im Bundesgebiet für das Freiwillige Ökologische Jahr beworben: „Ich wollte auch einfach mal weit weg von zuhause leben und so selbstständig werden“, sagt Karla Wurz. Da sie noch nicht volljährig ist, kam ein Studium für sie noch nicht in Frage. Schlussendlich hat sie sich für die Stelle bei der Sauener Stiftung entschieden, weil sie ihren persönlichen Interessen entspricht. Sie kann sich vorstellen, später beruflich in der naturwissenschaftliche Richtung zu arbeiten.

Auch Annika Mausbach weiß schon, dass sie Biologie studieren möchte. Da sie bisher wenig Berührung mit forstwissenschaftlichen Themen hatte, habe sie die Stelle bei der Stiftung gereizt.

Die beiden leben in Sauen in einer Ferienwohnung, haben sich an das Leben dort schon langsam gewöhnt: „Nur mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist das hier schwierig“, gibt Karla zu. Das W-Lan in der Wohnung funktioniere gut, somit fühlen sich die beiden in dem 93-Seelen-Dorf Sauen nicht ganz so abgeschottet. „Das Dorf ist ja auch wunderschön“, betont Annika.

Etwa 300 Euro steht FÖJ-lern in Brandenburg monatlich zur Verfügung. Für die Rahmenbedingungen sorgt der Träger, in diesem Fall der Förderverein Märkischer Wald.

Er organisiert auch die Seminare, die die beiden Ehrenamtlichen neben ihrer täglichen Arbeit in fünf einwöchigen Blöcken besuchen. Dort bilden sie sich weiter zu Themen wie Waldpädagogik und Naturschutz.

Beide haben sich für ihr FÖJ viel vorgenommen: Ganz oben steht, den Facebook-Auftritt der Stiftung aufzubauen und pädagogische Projekte wie eine Taschenlampenrallye Anfang November zu organisieren.

Für den erfolgreichen Abschluss des Jahres müssen sie außerdem ein eigenes Projekt initiieren. In ihrer Freizeit möchten sie noch mehr von der Gegend entdecken. Heimweh haben die beiden nach eigenen Angaben nicht, obwohl sie nun weit von zuhause entfernt leben. „Ich wusste ja, worauf ich mich einlasse“, sagt Karla.

Die Taschenlampenrallye mit einem Eulenrätsel für Kinder findet am 3. November ab 18.30 Uhr statt. Los geht es am Informationszentrum Papphaus in Sauen. Anmeldung unter Tel. 033672 72759 oder info@stiftung-august-bier.de. Taschenlampen sollten mitgebracht werden.