Zukunft vor Ort suchen

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Betriebe suchen Auszubildende, Schüler suchen Lehrstellen. Um beide Seiten möglichst in der Region zusammenzubringen, gibt es in Eisenhüttenstadt die „Woche der beruflichen Chancen“. Zum sechsten Mal findet diese vom 10. bis 16. November statt.

„Die berufliche Zukunft: hier.“ So lautet das Motto der „Woche der beruflichen Chancen“ in Eisenhüttenstadt in diesem Jahr. Es ist die sechste Ausgabe dieses Informationsangebotes für Schüler und Eltern. Erwachsen ist die mehrtägige Veranstaltung aus der Ausbildungsmesse, die es zuvor zwölf Mal gab.

Schon seit Monaten ist Christina Chvosta in der Stadtverwaltung mit der „Woche der beruflichen Chancen“ beschäftigt. Die liegt ihr nämlich ganz besonders am Herzen, ist sozusagen ihr Baby. „Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass die jungen Leute wirklich viele Chancen hier vor Ort haben. Sie können zwar nicht Astronaut werden, aber die Angebotspalette an Ausbildungsmöglichkeiten ist riesig“, betont sie. Aus diesem Grund wird in diesem Jahr in dem Motto auch das „Hier“ besonders betont. Ansprechen wollen die Verantwortlichen mit der „Woche der beruflichen Chancen“ Firmen, Einrichtungen und Schüler des Regionalen Wachstumskerns Eisenhüttenstadt/Frankfurt (Oder). Dazu gehören natürlich auch all die Gemeinden um diese zwei Orte herum.

Startpunkt der Woche wird eine Ausbildungsmesse sein. Die findet am 10. November von 10 bis 13 Uhr im Oberstufenzentrum (OSZ) an der Waldstraße statt, wo zeitgleich zum Tag der offenen Tür eingeladen wird. „Das hat sich schon im vergangenen Jahr bewährt“, sagt Christina Chvosta. Damit stünden nämlich auch die sozialen Berufe mit im Fokus dieser Messe. Die gesamte Immobilie werde an diesem Tag genutzt. In der Cafeteria soll ein sogenannter Wirtschaftsraum eingerichtet werden, in dem alle Aussteller zu finden seien.

43 Anmeldungen von Unternehmen und Bildungseinrichtungen liegen dem Rathaus zufolge bereits vor, und zwar aus dem gesamten Raum Eisenhüttenstadt und Umgebung sowie Frankfurt. Und wer sich ebenfalls präsentieren und um Azubis werben möchte, der hat noch bis Ende der Woche eine Chance, sich bei Christina Chvosta zu melden. „Dann werden die Standpläne endgültig fertig gemacht“, erklärt sie. Ja, es seien auch ganz neue Aussteller vor Ort, freut sich die Mitarbeiterin des Bereiches Wirtschaft. „Die haben bei uns angefragt.“

Am 10. November ist übrigens noch mehr los in Sachen Berufsorientierung. Nach dem erfolgreichen Start der „Ausbildung Deluxe Tour“ im Jahr 2017 veranstaltet die Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg ebenfalls eine Messe, und zwar im Spitzkrug Center in Frankfurt. „Wir sehen das ganz und gar nicht als Konkurrenz“, betont Christina Chvosta. Im Gegenteil. Im Vorjahr, wo ebenfalls mehrere Veranstaltungen an einem Tag waren, habe sich gezeigt, dass viele Eltern dies durchaus schätzen würden. „Sie pendeln dann und nutzen diesen Tag mit ihren Kindern intensiv für die Berufsorientierung.“

Doch die „Woche der beruflichen Chancen“ hat mehr zu bieten, ansonsten wäre es ja keine Woche. Alle weiteren Veranstaltungen werden jedoch organisiert, da sie in kleinerem Rahmen stattfinden. So wird am 13. November beispielsweise der Infotruck der Metall- und Elektroindustrie am OSZ zu Gast sein. Zudem gibt es ein Spezialangebot für junge Leute, die einen erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt haben.

Am 14. November wird ein Speed-Dating am Albert-Schweitzer-Gymnasium laufen, bei dem Unternehmen über ihre Ausbildungsstellen für ein Duales Studium in den Fachrichtungen Maschinenbau, Automatisierungstechnik und Verwaltung informieren. Informationen dazu gibt es beim Qualifizierungscentrum der Wirtschaft (QCW).

Zudem ist der Tag der offenen Tür bei der Arbeitsagentur am 15. November in die „Woche der beruflichen Chancen“ integriert. Und einen Tag darauf findet der Jugendtag „Hütte for you“ statt, bei dem die Veranstalter mit jungen Leuten über deren Zukunftsvorstellungen und Wünsche sprechen wollen. Federführend dabei ist ArcelorMittal Eisenhüttenstadt.

Ein Service, den die Stadt bietet, ist die Publikation vom „Ausbildungsatlas“, in dem Unternehmen aus dem Wachstumskern sich vorstellen. Die Broschüren werden im November an die Schüler der neunten Klassen in Eisenhüttenstadt und Neuzelle verteilt, informiert das Rathaus. Zudem sind sie bei der Ausbildungsmesse erhältlich.