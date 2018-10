Voller Einsatz im Kräutergarten

Ulrich Dahl

Prädikow 19 Jugendliche aus dem Schulzentrum Neutrebbin und aus der Partnerschule im polnischen Bogdaniec arbeiteten vor wenigen Tagen gemeinsam in Prädikow. Aufgabe des mittlerweile schon traditionellen Treffens war es, das deutsch-polnische Kräuterfest am darauffolgenden Sonnabend vorzubereiten.

Tagsüber wurde im Kräutergarten eifrig gearbeitet, Unkraut gejätet, Laub geharkt und neue Sträucher, Blumen und Kräuter gepflanzt und angegossen. Den polnischen Jugendlichen konnte ich mit etwas Englisch und Händen und Füßen erklären, was zu tun ist. Nicht zuletzt dank der Hilfe der polnischen Kollegin Edyta Kielpinska konnten wir im Garten gemeinsam große Erfolge erzielen.

Unter den Neutrebbiner Schülern waren wieder geflüchtete Jungen. Sie hackten nicht nur im Garten, sondern befreiten auch Straße und Gehweg vor der Kirche von Laub und Unkraut. Gabriela Fietze und Jens Nagler begleiteten die Arbeiten im Garten ebenfalls. Den Neutrebbiner Lehrern gefiel besonders, dass diesmal eher junge Schüler, hauptsächlich aus den Klassen 7 und 8, dabei waren.

Doch nicht allein die Gartenarbeit diente der Vorbereitung des Kräuterfests in der Kirche. Im altehrwürdigen Gotteshaus probte der zweite Teil der deutsch-polnischen Gruppe mit verschiedenen Trommeln für ihren Auftritt, der zu einem stimmungsvollen Höhepunkt des Kräuterfestes wurde. Trommellehrerin Steffi Keil aus Oderaue zeigte den richtigen Umgang mit ihren Powerdrums, studierte aber auch Rhythmen auf Bongos und einer Cajón ein.

„Die Kinder haben viele eigene Ideen mitgebracht, die wir auch umsetzen konnten. Anfangs waren insbesondere die polnischen Schüler ein bisschen scheu, das haben wir aber schnell überwunden.“

Nach der Premiere im vergangenen Jahr haben die Schüler beider Schulen erneut gemeinsam in der Jugendherberge in Buckow übernachtet. Mit Hilfe der englischen Sprache wurden erste Worte in der jeweils anderen Sprache gelernt und Telefonnummern getauscht. Geschlafen wurde nur kurz, trotzdem waren am nächsten Morgen alle fit und setzten ihre Arbeit fleißig fort.

Simona Koß, SPD-Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des Fördervereins der Prädikower Kirche zeigte sich beim Fest zufrieden: „Es ist jedes Mal eine große Freude für mich, wenn so viele junge Leute eifrig mitanpacken.“ Sie dankte jedem Teilnehmer mit einem Glas selbstgekochter Marmelade.

Ulrich Dahl

Schulzentrum Neutrebbin