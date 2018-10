Und immer neue Anekdoten

Michel Nowak

Buckow ( MOZ) Zwischen zwei Natio­nalhymnen, zwei Häuser am Schermützelsee, einen Stalin-Friedenspreis, elegische Gedichte und einen Planwagen passen etliche Anekdoten über Bertolt Brecht und Helene Weigel.Am Sonntag hörte diese auch der 2000. Besucher des Brecht-Spaziergangs.

Durch den Hauptraum des Brecht-Weigel-Hauses mit dem großen Galeriefenster zum Schermützelsee klingt die Stimme von Sabine Frost. Zwei Nationalhymnen singt die Schauspielerin. Erst die heute Gültige, dann die der DDR. Nur die Melodie klingt jeweils vertraut, der Text ist ein anderer. Geschrieben hat ihn Bertolt Brecht. „Als Vorschlag für eine gemeinsame deutsche Hymne in den 1950er-Jahren“, wie Sabine Frost den verblüfften Besuchern erklärt.

Es ist stets der gleiche Einstieg in den „Brecht-Spaziergang“. Doch an diesem Sonntag gibt es danach Blumen. Für Sabine Frost und den genauso wichtigen Thomas Mees. Gemeinsam sind sie seit dem Jahr 2009 das Gästeführerpaar für den „Brecht-Spaziergang.“ Den exakt 160. gestalteten sie diesmal, dabei begrüßten sie den 2000. Besucher. Für die beiden auch ein Beleg, dass das Interesse an dem bedeutenden wie durchaus umstrittenen Dramatiker ungebrochen ist.

Jeden dritten Sonntag im Monat bringen sie Interessierten auf unterhaltsame Art das Leben von Bertolt Brecht und seiner Frau Helene Weigel näher – natürlich mit besonderem Blick auf deren Leben und Wirken hier im heutigen Museum und früheren Sommerhaus des Dichters. „Wobei Helene Weigel das größere Haus bewohnte, Bertolt Brecht nutzte das Gärtnerhaus nebenan“, schränkt Thomas Mees sogleich ein.

Schon ist der hauptberufliche Archivar der Neuenhagener Bibliothek mittendrin in einer Vielzahl von Anekdoten. Um die Frauengeschichten des Bertolt Brecht geht es da genauso wie um den von ihm 1954 angenommen Stalin-Friedenspreis.

Über die Biografie des 1898 in Augsburg geborenen Dichters kommt Mees auf Brechts Werke zu sprechen. Die „Dreigroschenoper“, „Mutter Courage“ und – wichtig für die Märkische Schweiz – die 23 Gedichte umfassenden „Buckower Elegien“. „Sie haben Buckow international bekannt gemacht“, sagt Thomas Mees und lässt die diesmal knapp 20 Gäste einige Beispiele vorlesen. Die Wortgewalt des 1956 verstorbenen Lyrikers ist hinter den großen Glasfassaden des Sommerhauses sofort spürbar.

Natürlich geht es bei einem Brecht-Spaziergang auch zu Fuß ins Freie. Hinunter zum früheren Bootshaus mit dem restaurieren Planwagen aus den Berliner „Mutter Courage“-Vorstellungen mit Helene Weigel und dann weiter zum stillen Käthe-Reichel-Haus einige hundert Meter entfernt. „Das hat Brecht der damals jungen Schauspielerin gekauft, um sie in seiner Nähe zu haben“, sagt Thomas Mees über eine der Liebschaften Brechts.

Gespräche der Gäste mit Buckower Anwohnern entstehen spontan. Auch sie zeichnen ein ambivalentes Bild des berühmten Künstlers. „Er galt als genügsamer Mensch, nur geraucht hat er viel“, so der Gästeführer nach fast zwei Stunden, „aber sein Buckower Friseur hat ihn auch als geizig bezeichnet.“

Der Brecht-Spaziergang hat sich am Sonntag ein weiteres Mal bewährt. Er ist weniger ein Vortrag, eher erinnert das Geschehen an einem manchmal improvisierte Mix aus szenischer Lesung und leichtem Geplauder – wohl auch ein Grund für das anhaltende Interesse vor allem bei Touristen.

Nächster Brecht-Spaziergang am 18. November um 12.30 Uhr vom Buckower Brecht-Weigel-Haus aus; Ticket 10 Euro, um Voranmeldung wird gebeten unter Tel. 033433 467.