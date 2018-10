Eine sehr teure Altlast

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Rohre und Schächte des noch mehr als 20 Kilometer langen stillgelegten Heizkanalnetzes liegen noch unter der Erde im Stadtgebiet von Eisenhüttenstadt. Jahr für Jahr wird ein Teil zurückgebaut. Derzeit werden die Prioritäten für die kommenden Jahr festgelegt.

Im Innenhofbereich der Blöcke in der Straße der Republik 49 bis 75 kann man einen Eindruck gewinnen, was sich in Eisenhüttenstadt an vielen Stellen unter der Erde befindet. Dicke Betonbrocken liegen dort, die sich noch bis vor kurzem unter der Erde befanden, zu einem weit verzweigten Heizkanalnetz gehören. Als noch das Kohlekraftwerk in der Fährstraße stand, wurden durch die Schächte und Rohre Wärme und heißes Wasser für die Blöcke in der Innenstadt transportiert. Schon seit den 1990er-Jahren wird das Tunnelsystem – an manchen Stellen bis zu drei Meter hoch – nicht mehr benötigt, muss nun demontiert werden.

Für die Stadt wird das eine Aufgabe für die kommenden Jahre sein, vor allem wird es es teuer. Rund eine Million Euro war seit 2016 pro Jahr für die Sanierung der Altlasten im Haushalt eingestellt werden. Pauschal ist diese Summe auch bis 2021 im Haushalt der Stadt pro Jahr vorgemerkt. Die Stadt hatte dafür Rückstellungen gebildet.

Dass dieses Geld auch benötigt wird, sieht man an den Maßnahmen, die in diesem Jahr realisiert wurden. So wurde im Innenring des Friedensweg die kompletten Heizkanal-Trassen zurückgebaut. Dies sei unter erschwerten Bedingungen geschehen, sagt Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Stadtentwiklung. Bis 4,50 Meter Tiefe musste gegraben werden, um die Altlasten aus dem Boden zu holen. Erschwerend war auch, dass noch Kabel und Rohre von anderen Medien im Boden lagen, Gas und Strom und dass parallel die Wohnblöcke saniert wurden. Vor und nach der Maßnahme wurden Beweissicherungsarbeiten durchgeführt, um möglich Schäden an den Gebäuden zu dokumentieren, die im Zusammenhang mit dem Rückbau stehen. Allein für diesen Bereich sind Baukosten in Höhe von rund 773 000 Euro angefallen.

Für die aktuelle laufende Maßnahme im Innenhof der Straße der Republik rechnet die Stadt mit einem Aufwand in Höhe von 220 000 Euro.

Das nächste größere Projekt ist die Demontage der Schächte und Rohre im Innenhof der Saarlouiser Straße, hinter dem ehemaligen Geschäft von Trägers Preisbombe. Die Kosten betragen 172 000 Euro. Auch im Innenhof Puschkinstraße/Lindenallee/Straße der Republik, wo gerade die Gebäudewirtschaft einen Block abreißen lässt, werden demnächst Bagger anrücken und die Altlasten aus der Erde holen. Die Maßnahmen richten sich nicht zuletzt auch danach, ob die Flächen neu gestaltet werden sollen. Das gilt zum Beispiel für das Quartier Friedensweg, aber auch für den Innenhof in der Puschkinstraße. Dort entstehen unter anderem Parkplätze für die künftigen Mieter der beiden Blöcke in der Fritz-Heckert-Straße, die saniert werden.

Wie es danach weitergeht, wird sich im November entscheiden. Michel Reichel erklärt, dass derzeit die gesamte städtische Heizkanal-Trasse geprüft werde. Die Prüfung muss alle drei Jahre erfolgen und kostet laut Haushaltsplan 25 000 Euro. Dazu kommen noch einmal 20 000 Euro, die anfallen, weil während der Prüfung die Schächte geöffnet und danach wieder verschlossen werden müssen. Die Ergebnisse dieser Prüfung sollen im November vorliegen. „Dann werden die Prioritäten nach dem aktuellen Bericht neu festgelegt“, sagt Michael Reichl.

Die Altlast kostet die Stadt aber auch dann Geld, wenn sie nur im Boden liegt. So sind in diesem Jahr Sicherungsarbeiten an den Schachtbauwerken und da an den Einstiegen vorgesehen. Die neuen Abdeckungen schlagen mit rund 10 000 Euro zu Buche. Darüber hinaus sind pro Jahr pauschal 5100 Euro im städtischen Haushalt eingestellt. Mit dem Geld werden notwendige Sicherungsmaßnahmen finanziert.