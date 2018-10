„Viele meiden die Innovation“

Igor Steinle und Thomas Block

Berlin (MOZ) Die Designforscherin Gesche Joost war deutsche Internetbotschafterin und Peer Steinbrücks kompetente Beraterin für Digitalisierungsthemen. Mit Igor Steinle und Thomas Block sprach sie über die digitale Zukunft des Landes.

Frau Joost, wir haben nun eine Digital-Staatsministerin. Wird jetzt alles gut?

Die Bundesregierung hat das Thema Digitalisierung an vielen Stellen platziert, Kommissionen und Räte wurden eingesetzt. Ob das ein effektives Modell ist, werden wir sehen. Bisher gibt es noch nicht viele Ergebnisse, eine Neufassung der digitalen Agenda steht noch aus. Die Arbeitsprozesse der Gremien sind lang. Wenn wir sehen, was währenddessen in China und im Silicon Valley umgesetzt wird, sind wir zu langsam.

Ist Deutschland digital abgehängt?

Vor kurzem war ich in China unterwegs und muss leider sagen: Wir sind in vielen Bereichen bereits abgehängt. In Peking und Schanghai sieht man in der Praxis, wie Künstliche Intelligenz im Alltag eingesetzt wird, etwa bei der Gesichtserkennung oder bei digitalen Bezahlverfahren. Unsere Forschung in Deutschland ist in diesem Bereich sehr gut aufgestellt, aber der Transfer in erfolgreiche Unternehmensgründungen ist schleppend und unsere politischen Weichenstellungen sind zu langsam.

Was sieht man in China denn im Alltag?

In China bezahlt man nicht nur mit dem Smartphone, was bei uns ja gerade erst langsam beginnt, sondern mit dem Gesicht. In einigen Supermärkten werden erst die Produkte und dann am Ausgang das Gesicht gescannt – das ist dann der komplette Bezahlvorgang über die großen Plattformen von WeChat und Alibaba. Dort werden solche Technologien so schnell implementiert, dass traditionelle Banken an den Rand gedrängt werden.

Welche Rolle spielen die Entwicklungen in Deutschland dort?

Eine geringe. Ich habe Entwickler aus dem Bereich der Gesichtserkennung gefragt, wie sie mit der Datenschutzgrundverordnung umgehen. Sie haben gelächelt, erklärt, dass sie schon einen Weg finden werden und dann angemerkt: Sonst lassen sie den europäischen Markt einfach aus.

In China wird das Internet auch zu Überwachungszwecken missbraucht. Da können wir doch froh sein, dass man in Deutschland bisweilen länger abgwiegt.

Ich würde auch nie sagen, dass wir alles, was in China passiert, auch selbst unreflektiert umsetzen sollten. Aber wir müssen doch Alternativen erarbeiten. Mir fehlt die Diskussion darüber, wie wir eine zukunftsorientierte Digitalisierung nach europäischem Wertesystem vorantreiben können, nachhaltig, sozial und transparent. Leider trifft man in Deutschland beim Thema Digitalisierung auf eine konservative, ja häufig ängstliche und ablehnende Haltung.

Welche Erfahrung machen Sie mit der Wirtschaft?

An meinem Lab an der Universität der Künste entwickeln wir viele Prototypen, die für die Wirtschaft interessant sein könnten – vernetzte Trainingsjacken oder Arbeitskleidung mit Sensoren, sogenannte Wearables. Mittelständler schauen sich diese Entwicklungen begeistert an, scheuen sich aber, in die Produktion zu gehen. Viele meiden das Risiko der Innovation.

In Deutschland wird stattdessen über Breitbandausbau geredet.

Und da hängen wir immer noch weit zurück. In der Regierung sitzen, übrigens auch anders als in China, leider kaum Digitalisierungsexperten. Dazu gibt es jetzt den Digitalrat, der hoffentlich die Weichenstellung für eine nachhaltige digitale Gesellschaft voranbringt.

Kommen die Experten mit der folgenden Politikergeneration?

Ich hoffe es. Bitter ist jedoch, dass in der digital affinen Generation kaum jemand in die Politik gehen möchte. Und das kann ich verstehen. Ich bin politisch aktiv geworden, weil ich es ablehne, vom Sofa aus „die Politik“ zu kritisieren. Das Engagement der jungen Generation hat sich jedoch strukturell verändert, und diese Ideen wollte ich einbringen. In den Hierarchien ist das jedoch schwer.

Spaltet es das Internet die Gesellschaft in Menschen, denen es nicht schnell genug gehen kann mit der Digitalisierung und Menschen, denen es viel zu schnell geht?

Ja, und diese digitale Spaltung ist ein wichtiges Thema, sie vertieft sich zunehmend. Trotzdem werden nur kleine Schritte in Richtung digitaler Bildung gemacht, durch die die Spaltung überwunden werden kann. Das können wir uns nicht leisten. Wenn ich lese, dass Kinder lieber auf Bäume klettern sollen und dass Gehirnzellen sterben, wenn man mit dem Handy arbeitet, kann ich nur den Kopf schütteln. Damit werden Vorurteile zementiert.

Können Sie nicht verstehen, dass Menschen Angst haben?

Nein! Wirklich nicht! Wir haben diese Diskussion über die Medien seit Platon! Bei der Erfindung der Schriftsprache, dann bei der Erfindung des Buchdrucks, des Fernsehens. Was setzen wir denn bei unseren Kindern aufs Spiel, wenn wir ihnen nicht beibringen, das Internet kritisch zu reflektieren und selbst aktiv zu gestalten?

Die Vorstellung, dass Sie in ferner Zukunft in einem Altenheim von einem Pflegeroboter betreut werden, macht Ihnen keine Angst?

Überhaupt nicht! Vielmehr würde mich die Vorstellung beunruhigen, dass mich eine Pflegekraft jeden Tag aus dem Bett heben muss. Pflegeroboter, die Lasten tragen, sind ein sinnvolles Hilfsmittel. Dadurch werden Kapazitäten frei – die Pfleger haben mehr Zeit, soziale und gesellschaftliche Aspekte rücken wieder mehr in den Vordergrund.

Wie groß ist das Problem der Filterblasen und Hassrede?

Das ist ein sehr großes Problem. Das Internet macht die Spaltung der Gesellschaft nicht nur sichtbar, sie verstärkt sie auch noch. Stimmen, die früher vielleicht mal am Stammtisch geäußert wurden, bekommen im Internet plötzlich ein starkes Gewicht. Und zwar ohne das soziale Korrektiv, ohne den Nachbarn am Stammtisch, der sagt: Erzähl nicht so einen Unsinn!

Wie kann man dem entgegenwirken?

Wir müssen uns mehr einmischen. Oft sind es ja nur wenige, die gezielt die Radikalisierung steuern. Gerade Frauen brauchen im Netz Unterstützung gegen sexistische Anfeindungen – und hier kann jeder von uns aktiv werden. Es kommt auch auf die Vielfalt der Stimmen an.