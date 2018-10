Betrüger locken mit Lottogewinn

Tilman Trebs

Velten (MOZ) Telefonbetrüger versuchen ihr Glück nun offenbar auch bei jüngeren Menschen. Bislang waren vor allem Senioren betroffen.

Nach Angaben der Polizei hatte ein unbekannter Mann am Montag gegen 12 Uhr bei einer 19-Jährigen in Velten angerufen. Der Mann gab an, dass die junge Frau 29 400 Euro im Lotto gewonnen habe. Um an das Geld zu kommen, müsse sie allerdings zuvor bei der Internet-Vertriebsplattform für Computerspiele, „Steam“, Gutscheine im Wert von 900 Euro erwerben und die Nummern mitteilen. „Die junge Frau wäre fast auf den Trick hereingefallen“, berichtete Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Dienstag. Allerdings hätte die 19-Jährige Familienmitgliedern von dem Anruf berichtet. Die Verwandten wiesen auf den offensichtlichen Betrugsversuch hin. Die junge Frau kaufte keine Gutscheine, sondern informierte die Polizei. Entsprechende Ermittlungen wurden inzwischen aufgenommen.

Die Masche mit den Gutscheinen ist an sich nicht neu. Bislang hatten Telefonbetrüger aber vor allem ältere Menschen mit angeblichen Lottogewinnen gelockt und sie gebeten, in Supermärkten Gutscheinkarten für Online-Shops zu kaufen. In Kremmen hatte vor einigen Monaten eine Verkäuferin geistesgegenwärtig die Polizei gerufen, als ein Senior Gutscheinkarten im Wert einer vierstelligen Summe kaufen wollte.