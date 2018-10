„Nicht jeder Streit ist eine Regierungskrise“

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nach 1990 bis 1994, 2004 bis 2009 und 2011 bis 2014 sitzt Wolfgang Pohl seit August 2018 wieder im Landtag. Der frühere Frankfurter OB (1992-2002) rückte für Daniel Kurth nach. Thomas Gutke sprach mit dem 64-jährigen SPD-Politiker darüber, was man in zwölf Monaten bewegen kann – und über die Krise seiner Partei.

Herr Pohl, Sie haben es trotz hinterem Platz auf der SPD-Liste doch noch in den Landtag geschafft. Haben Sie lange überlegen müssen, ob Sie das Mandat annehmen?

Das war schon überraschend. Aber lange überlegen musste ich nicht. Seit den OB-Wahlen hatte Frankfurt keinen Abgeordneten mehr. Ich will bis zur nächsten Wahl noch das eine oder andere für die Stadt bewegen.

Was haben Sie bis zum Mandat beruflich gemacht?

Ich war als freier Wirtschaftsberater tätig, vor allem für Projekte im Energiebereich. Hinzu kamen mehrere Ehrenämter, die ich auch weiter ausfülle – in den Fördervereinen für das Staatsorchester, das Kleist-Museum und die Marienkirche oder in den Vorständen der Wichern Diakonie und bei der AWO. Beim Frankfurter HC bin ich außerdem als Präsident tätig, ein sehr zeitaufwendiges Amt. Aber es macht Spaß. Mit der Mannschaft wollen wir wieder in die Zweite Liga.

Konnten Sie denn im Landtag an frühere Jahre anknüpfen?

Das ging relativ zügig. Mit den Abläufen bin ich ja vertraut. Außerdem sind ja auch die persönlichen Kontakte zu den Ministerien und den Fraktionen nicht abgerissen. Ein Landtagsneuling für ein Jahr hätte es da vermutlich doch schwerer.

Welche Themen bearbeiten Sie im Landtag vor allem?

Ich habe die Ausschüsse von Daniel Kurth übernommen, sitze also im Innen- und im Rechtsausschuss. Dann bin ich noch Mitglied der Parlamentarischen Kontrollkommission und im Richterwahl-Ausschuss. In der Fraktion kümmere ich mich als Sprecher um Brand- und Katastrophenschutz…

...Waldbrände waren auch das große Thema dieses Sommers in Brandenburg…

Ja, das hat mich seit dem ersten Tag im Landtag begleitet. Die Landesregierung hat jüngst ein neues Konzept für den Brand- und Katastrophenschutz eingebracht. Daraus folgen dann mehrere Gesetze und Verordnungen.

Worum geht es dabei?

In den letzten Jahren haben die Freiwilligen Feuerwehren in Brandenburg Tausende Mitglieder verloren. Da müssen wir gegensteuern – auch vor dem Hintergrund sich verändernder klimatischer Bedingungen, die mit zu verheerenden Waldbränden beigetragen. Doch um den Brand- und Katastrophenschutz zukunftsfest zu machen, braucht es Anreize. Das geht bei der technischen Ausstattung los und hört bei Prämien auf.

Welche Verbesserungen sind genau geplant?

Wir wollen das Stützpunkt-Feuerwehr-System weiter ausbauen, für moderne Technik und bessere Bedingungen sorgen. Außerdem wird die Hinterbliebenenversorgung neu geregelt. Und wir führen ein Jubiläums- und Prämiensystem ein. In der Fraktion haben wir jetzt eine jährliche Anerkennung für Angehörige der Feuerwehren und Katastrophenschutzorganisationen in Höhe von 200 Euro beschlossen, dazu alle zehn Jahre zusätzlich 500 Euro. Verbaler Dank allein reicht nicht aus. Jeder Feuerwehrmann setzt bei Einsätzen sein Leben aufs Spiel.

Was lässt sich in den zwölf Monaten bis zur Wahl sonst noch auch für Frankfurt anstoßen?

Durch das Dauerthema Kreisgebietsreform kam vieles zu kurz. Doch jetzt ist einiges in Bewegung, von dem auch die Stadt profitieren wird. Das Sportgesetz bringt mehr Geld für Lehrertrainer, den Leistungs- und Breitensport; das Polizeigesetz zusätzliches Polizeipersonal. Das Kleist-Museum überführen wir in eine Stiftung – darauf haben wir mit dem Verein lange hingearbeitet. Wichtig ist mir auch die Viadrina. Die Uni ist in der Stadt angekommen und ein wichtiger Anker. Hier möchte ich schnell mit der neuen Präsidentin ins Gespräch kommen, um zu schauen, wo wir von Landesseite Projekte noch besser flankieren können. Außerdem setze ich mich für eine Stärkung des Wirtschaftsstandortes ein. Im Ausschuss der ILB haben wir erst vor wenigen Tagen einer Förderung für Yamaichi zum Bau eines zweiten Werkes in Frankfurt zugestimmt.

René Wilke ist seit gut sechs Monaten Oberbürgermeister. Wie bewerten Sie seinen Start?

Ich habe meinen Nachfolgern noch nie Zensuren ausgestellt. Dabei will ich bleiben. Ich glaube, jeder der das Amt übernimmt, bekommt schnell Respekt vor den Aufgaben und der Belastung. Man trägt Verantwortung für die ganze Stadt.

Das von ihm angestrengte Ausweisungsverfahren gegen Flüchtlinge nach dem Überfall auf den Frosch-Club hat für viel Aufsehen gesorgt. Hätten Sie ähnlich gehandelt?

Das lässt sich schwer sagen. Als ich Oberbürgermeister wurde, standen wir anfangs vor einer zwar nicht vergleichbaren aber ähnlichen Herausforderung. Es ging darum, wie wir als Stadt mit rechter Gewalt umgehen. Einige wenige können da schnell vieles kaputt machen. Wir haben das Thema nicht versteckt, sondern uns klar positioniert. Unter den demokratischen Parteien war Konsens, dass wir eine solche Entwicklung nicht zulassen wollen. Es gab Demonstrationen und Lichterketten, den Schulterschluss mit der Universität, eine gute Straßensozialarbeit. Konzepte wurden geschrieben, Initiativen haben sich gegründet. Auch für das heute normale Verhältnis zu den polnischen Nachbarn wurden gute Grundlagen gelegt. Ein einzelner kann sich das nicht auf die Fahne schreiben. Doch vieles davon trägt bis heute. Und es trägt möglicherweise auch dazu bei, dass Frankfurt besonnener umgeht mit Vorfällen wie zuletzt.

Trotzdem droht die AfD der SPD bei den Wahlen im nächsten Jahr den Rang abzulaufen. Warum steht Ihre Partei in Umfragen so schlecht da?

Die SPD wird zurzeit abgestraft für die Tatsache, dass sich CDU, FDP und Grüne nicht einigen konnten. Als Alternativen übrig blieben Neuwahlen – oder das Beste daraus zu machen. Bereits in der letzten Koalition wurden gute Gesetze verabschiedet; ob beim Mindestlohn, in den Bereichen Bildung oder Gesundheit. Nur: ich habe den Eindruck, das kommt einfach nicht an. Medial transportiert wird vor allem: Merkel und Seehofer zoffen sich schon wieder. Dass nebenbei intensiv an Gesetzen und Verordnungen gearbeitet wird, nimmt kaum einer mehr wahr. Das sorgt für Frust bei den Leuten, die dann sagen: also wähle ich doch mal die AfD. Dabei gehen einige von denen völkischen Gedanken nach und würden die Demokratie am liebsten abschaffen.

Die SPD hat also vieles richtig gemacht in den letzten Jahren, nur keiner hat es gemerkt?

Das bezieht sich auf Gesetze und Inhalte, also auf die Sacharbeit, nicht aber auf den Umgang mit Menschen. Natürlich müssen wir auch stärker auf die Bürger zugehen, mit den Leuten sprechen, ihnen zuhören und mehr Meinungen zulassen. Sonst wird man schnell als abgehoben wahrgenommen. Da gibt es viel Frust auf das vermeintliche Establishment. Wir müssen realistisch und authentisch an Probleme herangehen, wieder Vertrauen aufbauen. Aber Dinge, die gut laufen, sollten auch benannt werden. Und wir müssen wieder deutlich machen, dass Demokratie, dass der Streit um die Sache Spaß machen kann. Nicht jeder Streit ist eine Regierungskrise. Es ist völlig normal, dass man in einer Regierung – ob im Bund oder in einer Stadt – Meinungen austrägt und zu einer Lösung findet. Das ist doch der Sinn von Demokratie.