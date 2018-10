dpa

Schönefeld (dpa) Schlangen vor den Flughafenschaltern: Wer von den Berliner Flughäfen Tegel oder Schönefeld aus in den Herbsturlaub starten will, sollte genügend Zeit einplanen.

Für die beiden Ferienwochen rechnet die Fluggesellschaft mit rund zwei Millionen Passagieren, die ab und über Berlin fliegen. Am vergangenen Wochenende seien bereits 340.000 Menschen von den Berliner Flughäfen aus in den Urlaub gestartet, wie der Betreiber am Dienstag mitteilte.

Vor den Schaltern bildeten sich lange Schlangen. Dies sei in der Ferienzeit aber normal, sagte Flughafensprecher Hannes Stefan Hönemann. „Die Infrastruktur an den Flughäfen ist wie auf der A2.“ Wenn mehr Menschen unterwegs seien, komme es entsprechend zu längeren Wartezeiten. Fluggäste sollten sich daher mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen einfinden.

Auf volle Terminals machte am Dienstag auch die Bundespolizei aufmerksam. „Ferienzeit ist Reisezeit. Rechnen Sie an den Flughäfen #SXF und #TXL mit erhöhtem Reiseaufkommen“, schrieb die Behörde bei Twitter. Passagiere sollten im Vorfeld Reisedokumente auf Gültigkeit checken und die Hinweise an den Sicherheitskontrollen beachten.