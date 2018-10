Raritäten im Winterschlaf

Arche für alte Raritäten: Der Schaugarten des Vereins VERN in Greiffenberg wird derzeit winterfest gemacht. Hier gedeihen in diesen Wochen aber noch Wintergemüse und Zwischenfrüchte. © Foto: Oliver Voigt

Daniela Windolff

Greiffenberg (MOZ) Von Daniela Windolff

Im Schaugarten des Vereins zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen geht die Saison zu Ende. Fast 300 alte und teilweise fast vergessene Gemüse- und Kräuterpflanzen wurden aufgezogen und für den Wiederanbau vermehrt.

Oktober ist Pflanzzeit. Alles, was in den Monaten zuvor in Töpfchen aus winzigen Samen oder Ablegern herangezogen wurde, kommt in die Erde. Einschlagen nennen das die Gärtner vom Schaugarten des VERN in Greiffenberg. Steffi Günter setzt Erdbeerpflanzen samt Topf und Beschriftung jeder einzelnen Sorte ins Freilandbeet, wo sie besser vor Frösten geschützt sind und bis zum Frühjahr Winterschlaf halten können. Wird es zu kalt, werden sie zusätzlich mit Flies abgedeckt.

Der gesamte 4000 Hektar große Garten in der Burgstraße muss winterfest gemacht werden. Wie in jedem Jahr rief der Verein deshalb am Wochenende zu einem Gartenarbeitstag auf, um Mitglieder und freiwillige Helfer zu gewinnen, die der vielen Arbeit gemeinsam schneller ein Ende machen. Doch in diesem Jahr standen die Gartenverantwortliche Katrin Rust und ihre nur stundenweise beschäftigte Mitarbeiterin Steffi Günter mit dem Vorstandsmitglied Christian Tschäpe alleine da. Vielleicht war das goldene Herbstwetter oder der Ferienbeginn Schuld. Mitglieder im Verein sind Landwirte, Gärtner, Institutionen und auch Privatpersonen aus der Uckermark, dem Barnim und Berlin, die sich das Anliegen des VERN unterstützen wollen. Er will alte, wertvolle Kultursorten vor dem Vergessen und dem Aussterben bewahren durch Vermehrung, Kultivierung und Vermarktung und so zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen. Insgesamt 2000 Sorten werden in der VERN-Arche bewahrt, von historischen Getreidesorten bis zur Tomatenvielfalt. Im Greiffenberger Schaugarten stehen zurzeit noch verschiedene Kohlsorten im Beet, darunter der „Zarte gelbe Butter“, ein Wirsing als Schnittkohl, von dem man nur die einzelnen Blätter erntet. „Das ist ein ganz zartes, leckeres Gemüse, das leider kaum jemand kennt. Wir wollen solche alten Sorten auch für Biogärtner und Bioläden kultivieren und bekannter machen“, erzählt Katrin Rust. Auch Winterendivien und Winterpostelein, eine Salatorte, wachsen hier bis in den Winter hinein. Die Ernte für die Küche ist allerdings im VERN zweitrangig. Hier geht es darum, die kräftigsten, besten Pflanzen zu selektieren und Saatgut für die Erhaltungszucht oder Amateursorten zu gewinnen. Das muss derzeit auch mit Roten Beten getan werden, eine mühevolle Winterarbeit für die Vereinsgärtner.

Auf anderen Flächen blühen Buchweizen und Phacelia. Sie werden als Zwischenfrüchte angebaut, um den Boden nicht kahl liegen und austrocknen zu lassen, erklärt die studierte Ökolandwirtin, die im Schaugarten auch solche Anbaumethoden demonstrieren möchte. Die Zwischenfrüchte werden im Frühjahr einfach untergegraben, versorgen den Boden mit Nähstoffen und speichern Wasser, was gerade in so trockenen Sommern wie in diesem Jahr Gold wert ist. „Trockenheit und Hitze haben uns sehr zu schaffen gemacht, in den Folienzelten herrschten manchmal über 45 Grad, weil sie sich nicht optimal belüften lassen. Wir haben auch noch kein ordentliches Bewässerungsystem.“

Das sind Investitionen, die sich der gemeinnützige Verein, der auf Fördermittel und Spenden angewiesen ist, für 2019 vornimmt. Größtes Projekt derzeit ist der Ausbau eines denkmalgeschützten Fachwerkhauses zum Seminarhaus für die Bildungsarbeit des Vereins. Hier sollen künftig Workshops, Schulungen und auch Kochkurse stattfinden, um interessierte Menschen auf den Geschmack der alten Sorten zu bringen.