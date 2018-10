Die Grande Dame des Musicals

MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Einen echten Musicalstar können Besucher des Friedrich-Wolf-Theaters am 4. November erleben. Angelika Milster wird dann unvergessene Hits präsentieren, und zwar aus mehr als 30 Jahren Musicalgeschichte. Zu hören sein werden unter anderem Elisabeth, Evita, Rebecca, Milady de Winter aus den „Drei Musketieren“), Baronin von Waldstätten („Mozart“) und Norma Desmond („Sunset Boulevard“).

Seit sie in der deutschsprachigen Erstaufführung von Andrew Lloyd Webbers „Cats“ die Grizabella verkörperte, gilt Angelika Milster als Grande Dame des Musicals. Mit „Memory“ wurde sie schlagartig international bekannt. Seither ist sie in unzähligen Fernsehshows, bei Konzerten, in Talkshows und auf der Theaterbühne zu sehen. Ihre künstlerische Wandlungsfähigkeit beeindruckt und begeistert dabei seit über drei Jahrzehnten Publikum und Kritiker gleichermaßen.

Bei ihrem aktuellen Konzertprogramm „Milster singt Musical“, das sie durch die schönsten Theater und Konzerthallen des Landes führt, wird die 1951 in Neustrelitz geborene Sängerin live an Piano und Keyboard von Harald Lierhammer und Thomas Rother begleitet.

Angelika Milster ist aber auch aus dem Fernsehen bekannt. Sie spielte eine Dauerrolle in der ZDF-Serie „Der Landarzt“. Weitere Fernsehrollen waren „Salto Kommunale“, „Mama ist unmöglich“ und „Körner & Köter“ sowie in Filmen wie „Der König von Dulsberg“ (1994, mit Götz George).

„Milster singt Musical“: 4.11., 17 Uhr, Friedrich-Wolf-Theater, Eisenhüttenstadt, Kartentel. 03364 413690