Ertappter Dieb beißt Verkäufer in den Arm

MOZ

Erkner (MOZ) Zwei Männer sind Montagnachmittag in der Friedrichstraße in Erkner beim Ladendiebstahl ertappt worden.

Sie hatten in einem Einkaufsmarkt ihre Rucksäcke mit Waren gefüllt und wollten dann an der Kasse zwei Flaschen Bier bezahlen.

Als die Langfinger daraufhin angesprochen wurden, flüchtete einer von ihnen umgehend aus dem Geschäft. Sein Komplize griff einen Mitarbeiter an und biss ihm in den Arm. Das meldete die Polizeidirektion Ost am Dienstag.

Der 30-Jährige muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten. Sein Mittäter wird in dem Verfahren ebenfalls eine Rolle spielen.