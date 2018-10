Herbstfest der Generationen

Musikalisches Herbstfest: Fröhliche Lieder mit bunten Tüchern als Blätter-Ersatz zauberten ein Lächeln in die Gesichter der Senioren. © Foto: Kerstin Unger

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Für frischen Wind sorgte nicht nur das Wetter zum Herbstfest. Erfrischend war auch der Besuch der Kinder aus der Crussower Kita „Villa Kunterbunt“ in der Seniorenwohngemeinschaft des Ambulanten Pflegedienstes Barum in der Schwedter Straße. Sie sorgten für die musikalische Einstimmung auf den Tag, der Generationen zusammenführte.

Die Hausbewohner kennen die Kita-Leiterin Karin Büttner schon etwas länger. „Ich habe voriges Jahr in der Adventszeit mit ihnen Weihnachtslieder gesungen“, erzählt sie. „Heute habe ich zum ersten Mal Vorschulkinder mitgebracht.“ Die Sieben Steppkes sangen nach einer kleinen Stärkung Herbstlieder und sagten Gedichte von der Kastanie und dem Drachen auf. Bei den meisten Liedern konnten die Senioren mitsingen. Das Langzeitgedächtnis ist bei den meisten Bewohnern gut intakt. So hatten sie bei dem Jahreszeiten-Lied „Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder“ alle ihren Spaß.

Zur Belohnung hab es etwas Süßes und Bastelspaß für alle. Der Chef des Ambulanten Pflegedienstes Olaf Roxlau, der hier ab und zu auch selbst den Kochlöffel schwingt, hatte mit seinen Mitarbeiterinnen zum Kürbisschnitzen eingeladen. Ein Exemplar blieb am Ende im Haus, ein weiteres konnten die Kinder mit nach Crussow nehmen.

Dass die Abwechslung bei den Senioren bestens ankam, zeigte das Lächeln in den Gesichtern. Die Kinder können bald wiederkommen, meinten sie. Lange warten mussten sie auf kleine Gäste nicht. Schon zwei Tage später erhielten sie Besuch von der Kita „Mauz und Hoppel“ aus Schmargendorf.

So unterhaltsam kann es bis zum Jahresende weitergehen. Heute gestalten die Mitarbeiter für die Hausbewohner einen gemütlichen Nachmittag. In der nächsten Woche wird noch einmal gegrillt. Im November gibt es traditionell einen musikalischen Kaffeenachmittag. Und schon jetzt freuen sich Bewohner und Mitarbeiter auf den kleinen Weihnachtsmarkt mit Tombola, Basteleien, Glühwein und Würstchen, zu dem auch die Öffentlichkeit willkommen ist. Der findet am 7. Dezember statt.