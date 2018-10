Butting auf Wachstumskurs

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Der Hersteller von Edelstahl-Anlagen Butting ist weiter auf Wachstumskurs. In einer neuen Werkhalle hat das Unternehmen eine Lehrwerkstatt eingerichtet und investiert in Technik. Die Zeichen stehen auf Expansion, erklärt Geschäftsführer Dirk Mitterhofer.

Aktuell hat Butting 360 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat reichlich zu tun, die Montagehallen stehen voll mit großen Behälterteilen, die zum Beispiel für einen Auftraggeber in Russland bestimmt sind. Das Geschäft mit Edelstahlanlagen und -behältern aus Schwedt boomt, bestätigt Geschäftsführer Dirk Mitterhofer. „Wir machen gute Umsätze, sind am Markt gefragt, da ist es ganz normal, dass wir sehen, ob wir uns vergrößern können“, erklärt er.

Eine erste Gelegenheit dazu war die Erweiterung um eine Werkhalle auf dem Gelände eines früheren Wohnhauses, das Butting erwerben konnte. In dem Hallenanbau für rund eine Million Euro hat Butting Anfang Oktober seine eigene Lehrwerkstatt eröffnet. 150 000 Euro wurde in die Einrichtung der Werkstatt investiert. Zur Verfügung stehen neue Werkbänke und Schweiß-Kabinen. Butting hat zudem einen einen Ausbildungsleiter eingestellt. Roland Hoffüller kümmert sich künftig zusammen mit Ausbilder Hans-Jürgen Werner um die praktische Ausbildung der 36 Auszubildenden des Unternehmens. Die fand bisher beim Angermünder Bildungswerk statt. Mit Eröffnung der neuen Lehrwerkstatt hat Butting die Praxisausbildung nun nach Schwedt geholt. „Wir möchten die Ausbildung besser als bisher auf die Erfordernisse unseres Unternehmens ausrichten“, begründet Dirk Mitterhofer den Schritt. Das Unternehmen sucht dringend neue Mitarbeiter, bildet dafür zwölf Lehrlinge pro Ausbildungsjahr selbst aus und stellt auch Quereinsteiger zur betriebseigenen Qualifizierung ein. Für den Standort Schwedt werden Industrieanlagenelektroniker, Vorarbeiter für Isolierungen, Industriemechaniker/Metallbauer, Teilezurichter, Anlagenbediener für Schweißautomaten gesucht.

In der neuen Halle investiert Butting auch in neue Technik. „Wir werden für mehr als 400 000 Euro einen neuen Plasmaschneider kaufen“, kündigt Dirk Mitterhofer an. Die Maschine soll noch in diesem Jahr aufgebaut werden. Doch auf dem vorhandenen Firmengelände kommt der Edelstahlbauer immer mehr an seine Grenzen. Überall sind Lager und Hallenkapazitäten ausgereizt. Letzte kleine ungenutzte Flächen wie die an der alten Einfahrt werden derzeit begradigt für Außenlager. Inwieweit Butting am Standort wachsen kann, hängt nun maßgeblich von seinen Nachbarn ab. Schon seit längerer Zeit ist das Unternehmen im Gespräch mit Eigentümern im Umfeld. Sollten die Anstrengungen zur Erweiterung des Betriebsgeländes nicht fruchten, will Butting auch anderswo nach Erweiterungsmöglichkeiten Ausschau halten.