Die kleine Grüne Woche der Uckermark

Riesiges Gewimmel um Köstlichkeiten: Die 10. KulinariUM an den Uckermärkischen Bühnen war wieder ein absoluter Besuchermagnet. 1500 Besucher strömten zur kleinen Grünen Woche der Uckermark in der Oderstadt. © Foto: Oliver Voigt

Daniela Windolff

Schwedt (MOZ) Sie wird inzwischen als kleine Grüne Woche der Uckermark bezeichnet und ist ein Schlemmerparadies für Gaumen, Nase und Augen: Die KulinariUM in Schwedt lockte in diesem Jahr 1500 Besucher.

Schlendern, staunen, kaufen und vor allem kosten – die KulinariUM ist die wohl größte Schlemmermeile der Uckermark, ein riesiger Marktplatz und buntes Schaufenster für Produkte aus der Region. Wer hierher pilgert, geht mit vollem Magen und vollen Einkaufstaschen wieder heim. 1500 Besucher zählt die diesjährige nunmehr 10. kulinarische Messe, die inzwischen auch liebevoll die kleine Schwester der Grünen Woche genannt wird. Die Aussteller, die hauptsächlich aus der Uckermark und dem Barnim kommen, haben eins gemeinsam: Sie sind durchweg regionale Erzeuger abseits der großen Nahrungsmittelindustrie, die mit Kreativität, Experimentierfreude, Respekt vor natürlichen Rohstoffen und mit viel Herzblut Neues auf den Markt bringen oder Altbewährtes aus dem Vergessen kramen. Es sind viele Nischenproduzenten, die neue Türen aufstoßen und den Nerv und Geschmack der Besucher treffen. Was die KulinariUM feilbietet, sucht man im Discounter vergeblich. Das reicht von der blanken Kartoffel in verschiedenen schmackhaften Sorten, wie Glorietta oder Belana, die Familie Wege in ihrem Landwirtschaftsbetrieb in Drense dieses Jahr erstmals anbaute und auf der KulinariUM verkosten lässt. Das geht weiter mit Honigspezialitäten der Imkerei von Jan und Doreen Vogel aus Schwedt, die zum Beispiel Honig mit Knoblauch kombinieren. Wie reifer Käse mit Bananen-Mango-Chutney schmeckt, kann man am Stand der Globus-Naturkost Eberswalde kosten. Deftiger geht es beim Straußenhof Berkenlatten zu, der Straußensalami anbietet. Dazu passen würzige Biere von regionalen Braumanufakturen. Und am Stand von Ucker-Ei kann man sich das Ei to go, das Hühnerei für die Handtasche, einpacken. Die witzige Idee für unterwegs ist ein gekochtes Hühnerei, verpackt in einer Minipappschachtel, inklusive Salz und Serviettchen.

Uckermärkische Exotik kann man mit Gucao, dem neuen Trendkakao aus der Guarana-Bohne genießen. Das koffeinhaltige Getränkepulver mit der herben Schokonote wird in Tantow hergestellt. Erfinder ist Anselm Ndoung, ein Tantower mit Kameruner Wurzeln, der die Samen einer südamerikanischen Schlingpflanze zu seinem Gucao verarbeitet, ein kleiner kulinarischer Weltenbummel auf der KulinariUM.

Wer es bodenständig und traditionell mag, der kann im nostalgischen Kochbuch der Angermünderin Frieda Amerlan (1841–1924) blättern, das die Ehm Welk-Verlagsbuchhandlung als edle Reprintausgabe herausbrachte und neben anderen literarischen Leckerbissen auf der KulinariUM zeigt. Mietkoch Jens Köhler kocht auf der Showbühne eines der 100 Jahre alten Rezepte nach: Biersuppe. Vegan kochte schon Uroma.

Wer auf Fleisch nicht verzichten mag, der wird bei Sandra Lehmann fündig. Sie betreibt eine Wanderschäferei in Bralitz und vermarktet das Fleisch ihrer wolligen Müßiggänger, sozusagen ein Stück Langsamkeit für die Zunge. Für Schäferin Sandra Lehmann sind Märkte wie die KulinariUM wichtig, um ihre Produkte vermarkten zu können, was für kleine regionale Produzenten schwierig ist. „Ich liebe dieses Flair, weil man direkt ins Gespräch kommt und dabei auch für unseren Berufsstand werben kann“, so Sandra Lehmann. Besucherin Ruth Lang aus Schwedt lässt sich derweil die Schaf-Salami munden. „Ich komme jedes Jahr zur KulinariUM, um diese Vielfalt zu erleben und immer wieder Neues zu entdecken.“