Ferien-Uni mit neuem Konzept gestartet

Roland Becker

Hennigsdorf (HGA) So schnell kann’s gehen: „Die Funi ist hiermit eröffnet“, ruft Hennigsdorfs Jugendkoordinator Johannes Otto in die Aula der Adolph-Diesterweg-Oberschule. Statt langer Reden und Grußworte hören zu müssen, können die Mädchen und Jungen bereits nach diesem einen Satz die Räume ansteuern, in denen die von ihnen zuvor gebuchten Kurse stattfinden.

Als vor 2008 Oberhavels erste Ferien-Uni stattfand, erschienen noch die Bürgermeister der drei beteiligten Städte – Hennigsdorfs, Oranienburg und Hohen Neuendorf – zur Eröffnung. Im großen Lichthof des Hennigsdorfer Oberstufenzentrums drängelten sich weit über 200 Kinder, die unter mehr als 70 Kursen auswählen konnten.

Im neunten Jahr gibt sich das Herbstferien-Highlight nicht nur vom Namen her kürzer und peppiger: Funi. Die Zahl der Kursangebote wurde erheblich abgespeckt. Statt in zig Bereiche von Wissenschaft und Forschung zu schauen, finden nun deutlich weniger Workshops teil, die sich alle einem großen Thema unterordnen. In diesem Jahr ist es der Umweltschutz.

Hohen Neuendorfs Jugendkoordinator Andreas Witt weiß um das Wagnis, eine seit Jahren erfolgreiche Veranstaltung zu verändern. „Aber wir wollen die Qualität erhöhen, ein bisschen mehr in die Tiefe gehen.“

Genau in eine solche begeben sich an diesem Montag ein Dutzend Kinder, die das Angebot „Die Magie der Tiefsee“ gewählt haben. Um selbst auf große Plakate im Dunkeln leuchtende Bewohner der Ozeane malen zu können, haben sich die Kids zuvor ein Video über das Leben auf dem Meeresboden angeschaut. „Was könnte das sein?“, fragt Hennigsdorfs Jugendkoordinator Johannes Otto, als er ein in der Unterwasserwelt geschossenes Foto zeigt. „Sieht aus wie viereckige Quallen“, meint ein Junge. Otto klärt auf: „Das sind Plastiktüten.“ Den jungen Forschern ist klar: „Wenn Fische das essen, können die daran sterben.“

Um am Ende des ersten Tages die beiden Plakate mit der fantasievollen Fisch- und Pflanzenwelt der Meeresböden fertig zu haben, geht’s alsbald ans Mischen der Farben. Die achtjährige Nele ist die erste, die die Rezeptur testet: Zwei Eier in ein Glas schlagen, dieselbe Menge Öl dazu und gut schütteln. Kursleiter Otto teilt später das Farbpulver zu, mit dem eine bunte Vielfalt für die Plakate gemixt wird.

Dass nicht nur die fernen Ozeane eine spannende Welt zu bieten haben, werden die Kinder erfahren, die sich ab Mittwoch mit Andreas Witt aufmachen zu den Feuchtgebieten am Stolper Wasserwerk. In ihrem dreitägigen Kurs „Wildnis vor der Haustür“ wird ihnen ein Jäger die heimische Tierwelt näher bringen. Wenn es das Wetter und die Eltern erlauben, soll im Kletterwald eine Nacht in einer Jurte übernachtet werden.

Die insgesamt 60 Teilnehmer werden aber nicht nur viel lernen, sondern auch Gemeinschaft erfahren. So gibt es jeden Mittag eine große Tafel, an der alle gemeinsam essen. Am Freitag ab 15.30 Uhr laden alle zur Abschlusspräsentation ein.

Wer noch kurzfristig an einem Workshop teilnehmen möchte, kann sich morgens bis 10 Uhr in der Aula anmelden.