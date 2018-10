Frau erpresst 19-Jährigen mit Video

Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Mit kompromittierenden Bildern wollte eine Unbekannte einen 19-jährigen Rheinsberger erpressen. Er erhielt am Sonntag in einem sozialen Netzwerk eine Freundschaftsanfrage von einer jungen Frau. Anfangs schrieb er mit ihr. Nach einem Videochat zeigte die Frau dem 19-Jährigen ein zusammengeschnittenes Video, auf welchem zu erkennen sein soll, wie er an seinem Geschlechtsteil herumspielt. Der 19-Jährige hat dies jedoch nie getan. Die Frau drohte, das Video im Netz zu veröffentlichen und es an Freunde sowie Familienmitglieder weiterzuleiten, wenn er nicht mehrere tausend Euro überweist. Der 19-Jährige erstattete stattdessen Anzeige.

Bereits wenige Tage zuvor ist ein 35 Jahre alter Mann aus dem Raum Fehrbellin auf eine ähnliche Weise erpresst worden.