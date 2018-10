Elke Mandel als neue Behindertenbeauftragte vorgestellt

dpa

Potsdam (dpa) Elke Mandel wird zum 1. November Brandenburgs neue Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen.

Sie tritt die Nachfolge von Jürgen Dusel an, der seit Mai neuer Behindertenbeauftragter der Bundesregierung ist. Die Politik für Betroffene betreffe alle Lebensbereiche, sagte Sozialministerin Susanna Karawanskij (Linke) am Dienstag nach der Kabinettssitzung, in der der Personalvorschlag bestätigt wurde.

Die 57-jährige Mandel arbeitet seit 1992 im Arbeits- und Sozialministerium. Unter anderem koordinierte sie die Bürgerberatung im Ministerbüro oder arbeitete im Referat Zuwanderung und Integration. Sie wolle den Menschen Selbstbestimmung erhalten und ermöglichen.

„Inklusives Denken in der Landesregierung und -verwaltung im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention wird auch mein Hauptziel in der verbleibenden Legislaturperiode sein“, sagte Mandel, die selbst nicht behindert ist. Inklusion heiße auch, dass Menschen ohne Beeinträchtigungen sich für Menschen mit Behinderungen einsetzen können. Sie rechne weiter auf die Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Verantwortlichen in Kommunen.

Die Landesbeauftragte wird für die Dauer der Wahlperiode berufen. Bei Problemen oder Sorgen können sich Betroffene an sie wenden. Seit Anfang September liegt dem Landtag ein Gesetzentwurf der rot-roten Landesregierung zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes vor. Es berücksichtigt Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention. Ziel ist nach Angaben von Ministerin Karawanskij, die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. 2023 treten die Regelungen nach und nach in Kraft.