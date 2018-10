Eine Wand voll bunter Tabakgeschichte

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Das neueste Fassadenbild in Schwedt prangt an der Wärmeübertragerstation am Hanns-Eisler-Weg. Es zeigt die interessante Geschichte des Tabakanbaus in Schwedt und Vierraden. Wie in der Vergangenheit gab der junge Fassadenkünstler Marco Brzozowski der Firma 360art aus Brandenburg an der Havel diesem Gebäude ein neues Gesicht. Das neuste Bauwerk bedeckt 332 Quadratmeter und wurde in acht Wochen fertiggestellt.

Zuvor war anlässlich der 750-Jahr-Feier der Stadt Schwedt das größte von den Stadtwerken in Auftrag gegebene Wandbild fertiggestellt worden, das „Monument der Elektrizität“. Es war ein Geschenk des Kommunalunternehmens an Schwedt zum Stadtjubiläum.

„Fassadenkunst in und an den Gebäuden der Stadtwerke entstehen bereits seit dem Jahr 2007“, erklärt Stadtwerke-Pressesprecherin Karin Hadinek. „Seitdem wurden schon etwa 6000 Quadratmeter künstlerisch gestaltet. Begonnen wurde mit dem unteren Foyer im Schwedter FilmforUM. Fortan folgten jährlich mit Ausnahme der Jahre 2013 und 2016 verschiedene Projekte wie Wärmeübertragerstationen, Trafostationen, Gasdruckreglerstationen, Be- und Entlüftungs- und Kabelverteilerschränke sowie die Wandgestaltung im Spaßbad des Freizeit- und Erlebnisbades AquariUM.“

Bei der Ideenfindung war es wichtig, dass sich die Neugestaltung gut ins Stadtbild einfügt. Farbenfrohe Kunstwerke entstanden wie „Unterwasserwelt“, „Tierpark Schwedt“, „Vier Jahreszeiten“, „Erneuerbare Energien“, „Schwedter Aussichtsplattform“, „Musik und Kunst“, „Nationalpark“ oder auch im historischen Stil ein „Fachwerkhaus“ und „Klein Monplaisir“. Das größte Fassadenkunstwerk „Monument der Elektrizität“ gibt Auskunft über Phänomene und Pioniere der Elektrizitätsentwicklung.

Der Sprayer Marco Brzozowski hatte in nur zehn Wochen mit zwei Kollegen und 1000 Sprayflaschen die unscheinbare Wärmeübertragerstation in der Dobberziner Straße in ein sehenswertes Freiluft-Museum verwandelt. 16 Szenen aus der Geschichte der Elektrizität schmücken drei Gebäudewände. Aufgesprühte Säulen und Transparente erwecken den Eindruck einer großen Ausstellung.