Umstrittenes Lehrer-Meldeportal der AfD freigeschaltet

dpa

Potsdam (dpa) Die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag hat ihr umstrittenes Internetportal, auf dem Schüler politische Äußerungen ihrer Lehrer melden können, am Dienstagabend freigeschaltet. Dort sollen Eltern und Schüler mitteilen können, wenn sich Lehrer im Unterricht kritisch zur AfD äußern. Nach eigener Darstellung will die AfD damit dazu beitragen, das Neutralitätsgebot an den Schulen durchzusetzen. Sowohl vom Bildungsministerium als auch aus dem Landtag kam scharfe Kritik.

Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) sicherte allen Lehrern erneut Rechtsschutz zu, falls sie durch das Portal diskreditiert werden sollten. Dieses widerspreche dem „demokratischen Miteinander in der Schulgemeinschaft“, schrieb sie in einem Brief an die Lehrerschaft des Landes. Die Pädagogen leisteten „verantwortungsvolle Arbeit, auch und gerade im Bereich der politischen Bildung“ und indoktrinierten nicht, betonte Ernst.

Ihr Ressort behalte sich eine rechtliche Prüfung des Portals vor. „Wir werden Angriffe auf den Schulfrieden nicht dulden.“ Die Ministerin ermutigte die Lehrer ausdrücklich, sich weiterhin im Unterricht „mit allen Formen von Fremdenfeindlichkeit und politischem Extremismus auseinanderzusetzen“. Gleichzeitig sollten den Schülern demokratische Prinzipien und Umgangsformen vermittelt werden.

Die übrigen Fraktionen im Brandenburger Landtag hatten sich vehement gegen das Portal gewandt und der AfD vorgeworfen, sie rufe zur Denunziation von Lehrkräften auf. Grünen-Fraktionschefin Ursula Nonnemacher sagte am Dienstag, mit dem „Online-Pranger“ zeige die AfD ihr wahres Gesicht. „Ihr geht es nicht um politische Lösungen, sie will in unserer Demokratie Unfrieden stiften und Schüler und Lehrer gegeneinander aufhetzen“, sagte sie. „Mit der Denunziation bedient sie sich eines Machtmittels von Diktaturen - das lässt tief blicken.“

„Mit ihrem Meldeverfahren will die AfD Persönlichkeitsrechte und staatliche Kontrollmechanismen aushebeln“, kritisierte die bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Kathrin Dannenberg. Die Berliner AfD stellte ihr Lehrer-Meldeportal ebenfalls am Montag online. Auch in Hamburg und Sachsen steht es inzwischen zur Verfügung; in Baden-Württemberg wurde es nach einem mutmaßlichen Hackerangriff zwischenzeitlich abgeschaltet.