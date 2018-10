Nisthelfer küren Schwalbenkönig

Schwalben-Werkstatt: In einer Scheune auf dem Hof von Ernst Andres in Criewen bauen die Junior-Ranger des Nationalparks neue Nisthilfen für die selten gewordene Vogelart. © Foto: Oliver Voigt

Michael Dietrich

Criewen (MOZ) Der Schwalbenkönig von Criewen heißt Ernst Andres. Diesen Titel haben Junior-Ranger des Nationalparks Unteres Odertal dem Criewener verliehen. Bei einem Aktionstag „Schwalben-Werkstatt“ im September zählten die Kinder im ganzen Ort die Schwalbennester auf den Höfen der Ortsdurchfahrt Bernd-von-Arnim-Straße und fanden in den Ställen von Ernst Andres die meisten.

Der Rentner und seine Frau Elfriede sind schon einmal vom Nabu mit der Plakette „Schwalben willkommen“ innerhalb der gleichnamigen landesweiten Aktion ausgezeichnet worden. 2012 zählten Junior-Ranger auf dem Hof 51 Rauchschwalbenpaare. Auf dem Hof der Criewener ist ein Leitungsdraht gespannt, auf dem die Schwalben wie früher, als die Häuser überall mit Freileitungen an das Stromnetz angeschlossen waren, sitzen können. Die Fenster des Schweinestalls sind geöffnet, damit die Schwalben hineinfliegen können und Nisten. Im Stall zählen die Kinder 66 Nistpaare.

In diesem Jahr öffnete das Ehepaar Andres zusätzlich seinen Hof für die Aktion Schwalben-Werkstatt. In der Scheune und auf dem Hof konnten die Kinder neue Nisthilfen für Rauch- und Mehlschwalben aus Lehm mit der Zugabe von Haaren, Stroh oder anderen Fasern bauen. Mit der Aktion möchten der Nationalpark und seine Junior-Ranger auch auf die Gefährdung der heimischen Vogelarten wie Mehl- und Rauchschwalbe aufmerksam machen. Selbst auf Dörfern gibt es immer weniger Nistgelegenheiten für Schwalben, werden Nester beseitigt und Nistabwehr-Vorkehrungen getroffen, meist weil die Besitzer die Fassadenverschmutzung und die Verkotung des Umfeldes fürchten.

Dort, wo es stört, sind unter den Schwalbennestern von Schwalben-König Ernst Andres Brettchen unter den Nestern zum Schutz vor dem Kot angebracht. Und an seiner Stalltür hat er mit Kreide die Daten vom Abflug und der Ankunft der Schwalben vermerkt, ebenso die Termine der ersten und der zweiten Brut am 15. Juni und 1. August in diesem Jahr.