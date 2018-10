Fast eine Million Euro Überschuss

Jürgen Liebezeit

Mühlenbecker Land (MOZ) Die Gemeinde Mühlenbecker Land ist finanziell gut aufgestellt. Trotz umfangreicher Investitionen in die Infrastruktur wird nächstes Jahr ein Überschuss von 900 000 Euro erwirtschaftet. Das hat Kämmerin Kerstin Bonk ausgerechnet. Ihr Entwurf wird derzeit in den Ortsbeiräten und Fachausschüssen diskutiert.

„Ich bin zufrieden“, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin Kerstin Bonk (Bild) in einem Pressegespräch mit unserer Zeitung. Der Haushalt 2019 weist bei den Erträgen eine Summe von 27,2 Millionen Euro auf, bei den Aufwendungen 26,8 Millionen Euro. Im laufenden Jahr war lediglich ein Überschuss von 600 Euro prognostiziert worden. Durch den inzwischen verabschiedeten Nachtragsetat, der für die Rückzahlung von Kita-Beiträge aufgestellt werden musste, ist dieses Plus aber auch verschwunden. Die Satzung zur Kita-Rückzahlung liegt übrigens seit Juli zur Prüfung beim Kreis.

Durch den Überschuss muss die Gemeinde weniger aus den Rücklagen entnehmen. Im nächsten Jahr plant die Gemeinde Investitionen in Höhe von 4,6 Millionen Euro, das sind 1,8 Millionen Euro mehr als in diesem Jahr. Zusätzlich muss noch der Kredit (600 000 Euro pro Jahr) für den Neubau der Gesamtschule bedient werden. Er ist erst 2020 abbezahlt.

Die größten Ausgaben tätigt das Mühlenbecker Land im nächsten Jahr beim Straßenbau. In der Schildower Siedlung am Katharinensee sollen folgenden Straßen ausgebaut werden: Viktoria-, Elisabeth-, Katharinenstraße und Lindeneck. Gut drei Millionen Euro verschlingt die Erschließung, an der sich die Anlieger finanziell beteiligen müssen. Weiter bekommt die Mühlenbecker Feuerwehr ein neues Fahrzeug (550 000 Euro). Erste Planungen für die Erweiterung des Mühlenbecker Rathauses sollen im nächsten Jahr erfolgen. Die Verwaltung reagiert damit auf den stetigen Einwohnerzuwachs, der auch im Rathaus mehr Aufwand nach sich zieht. „Das Bürgerbüro ist jetzt schon zu klein“, so Kerstin Bonk. Zudem sei ein Teil der Verwaltung schon nach Schildow ausgelagert worden. „Das ist nicht optimal“, sagte die Kämmerin. 475 000 Euro sind für den Parkplatz an der neuen Schildower Kita An der Heidekrautbahn sowie für die Planung der Horterweiterung eingestellt. Der Bau soll 2020 beginnen.

Fast eine Million Euro setzt die Verwaltung für den Bau von acht sozialverträglichen Wohnungen in der Schildower Gartenstraße an. Zudem wird die reparaturanfällige Brücke über das Tegeler Fließ in der Woltersdorfer Straße in Mühlenbeck erneuert. Kosten: 400 000 Euro. Eine Beleuchtung für 60 000 Euro soll der Kirschweg, der zur Gesamtschule führt, bekommen. Dafür sind im Rahmen der Schulwegsicherung Fördermittel beantragt.

Auf den steigenden Bedarf an Parkplätzen am S-Bahnhof Mönchmühle reagiert die Gemeinde mit der Idee, eine Parkpalette zu bauen. Für die Planungen für das offene Parkhaus sind 200 000 Euro eingestellt. Vorgesehen ist, den vorhandenen Parkplatz am Bahnhof zu überbauen. Weitere Parkplätze sollen auch mit Blick auf die Heidekrautbahn, die in einigen Jahren auch in Schildow und Mühlenbeck auf der Stammstrecke fahren soll, am alten Schildower Bahnhof entstehen. Weitere Mittel fließen in die Bauplanung, um für den kontinuierlichen Zuzug gerüstet zu sein.

Der Entwurf wird abschließend im Haupt- und Finanzausschuss am 20. November beraten, bevor am 3. Dezember die Gemeindevertretung den Haushaltsbeschluss fasst.