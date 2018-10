Fahrt im RE1? Heimbewohnerin vermisst

Annika Funk

Brandenburg/Havel (MOZ) Die Polizei sucht derzeit nach einer vermissten Frau. Dagmar Endrulat, Mutter des Potsdamer Wetterdienstchefs, sei am Freitag aus einem Pflegeheim in Brandenburg/Havel verschwunden, teilte ihr Sohn mit. Die 81-Jährige sei aufgrund ihrer Demenz- und Herzerkrankung dringend auf ihre Medikamente angewiesen.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hat Dagmar Endrulat das Heim am Freitagmorgen um 9 Uhr verlassen, einen Bus genommen und ist anschließend – vermutlich ohne Papiere und Geld – in einen Zug gestiegen. Der Einsatz von Spürhunden habe ergeben, dass sich die letzte Spur der Seniorin am Brandenburger Hauptbahnhof auf Gleis 3 verlaufe. Dort sind Züge nach Potsdam/Berlin und Magdeburg/Leipzig unterwegs.

Die Vermisste soll bei ihrem Verschwinden eine rote Kostümjacke über einem schwarz-weiß gestreiften Pullover und weiß-braune Sportschuhe getragen haben. Sie ist etwa 160 Zentimeter groß und hat graue kurze Haare.

Neben der offiziellen Polizeisuche – mit Hubschrauber und Hundestaffel – bemüht sich die Familie, über soziale Netzwerke so viele Bekannte und Freunde wie möglich sowie Pendler und Zugbegleiter zu erreichen. Wer die Frau gesehen hat und Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei oder unter Telefon 0174 3263982 zu melden.