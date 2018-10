Schmackhafter Advent in Fürstenberg

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Es hat allen so gut geschmeckt, oder neudeutsch gesagt, die Performance war so hervorragend, dass der kulinarische Weihnachtsmarkt in Fürstenberg wiederholt wird. Entscheidende Weichen sind jüngst gestellt worden. Tourismusverein und Margit Nitschke von der Stadtverwaltung verabredeten Details.

Denn eines ist gewiss: Wohlschmeckende Speisen bedürfen einer gewissenhaften und sorgfältigen Vorbereitung. Niemand weiß das besser als die Gastronomen, die mit ihren Angeboten den Adventsmarkt am 8. und 9. Dezember entscheidend aufwerten wollen.

Die Idee zu dem originellen Angebot hatte der Vorsitzende des Tourismusvereins Fürstenberger Seenland, Tom Schonig vergangenes Jahr. Als Gastronom kennt er sich bestens mit kulinarischen Genüssen aus – was viele an seinem Party-Service zu schätzen wissen. Seit etwa sieben Jahren beteiligt sich Schonig über den Daumen gepeilt schon am Weihnachtsmarkt. Die traditionellen Bemühungen rund um den Weihnachtsbaum wusste er zwar zu schätzen, sie reichten ihm eines Tages aber nicht mehr aus. Zumal die Gäste, die er anschließend um eine Einschätzung bat, häufig müde abwinkten. „Also habe ich im Verein mal angeregt, dass wir uns um die Ausrichtung bemühen – und zwar mit einem Motto, das einen Anspruch und Interessantes signalisiert“, erläuterte Schonig. Mehrere Fürstenberger Gastronomen werden leckere Spezialitäten präsentieren, macht Margit Nitschke von der Stadtverwaltung neugierig. „Es werden voraussichtlich auch fast dieselben Akteure wie im vergangenen Jahr sein“, sagt sie.

Kunterbuntes Treiben mit verführerischen Wohlgerüchen hoffentlich bei dichtem Schneetreiben – all das soll die Schaulustigen am 8. Dezember zwischen 14 und 21 Uhr anlocken, am darauffolgenden Adventssonntag zwischen 14 und 18 Uhr.

Das Wichtigste dabei: Die Unstimmigkeiten über eine Teilnahme der Feuerwehrleute der Stadt beim Weihnachtsmarkt sind samt und sonders vollständig ausgeräumt, betont Margit Nitschke. „Die Brandschützer werden nun wie gewohnt die Palette der Angebote bereichern.“

Selbstverständlich werde es auch wieder das traditionelle Anschneiden des Riesenstollens geben, den die Bäckerei Eckert zur Verfügung stellt. Mit der Aktion beginnt das Markttreiben. Ein weiterer Eckpfeiler soll die alljährlich stattfindende Tombola sein – die Ausschüttung findet am Sonntagnachmittag statt.

Das Rahmenprogramm, das sich um die leckeren Gerichte und Gerüche rankt, könne sich ohnehin sehen lassen, betont Nitschke. Zumal vor allem die Kinder auf ihre Kosten kämen: Die Lokomotiven und Waggons des Modellbahnklubs drehen ihre Runden durch eine Fantasielandschaft, aufgebaut im Rathaus. Steppkes können auf der dortigen Bastelstraße außerdem Geschenke herstellen. Geplant ist, dass IT-Experte Daniel Domscheit-Berg seinen 3-D-Drucker wieder aufbaut.

Der Nachwuchs sorgt aber auch mit künstlerischen Einlagen für weihnachtliche Stimmung. So musiziert wieder die Gitarrengruppe der Drei-Seen-Grundschule von Remy Kube. Außerdem steht jetzt schon fest, dass es Kinder der Kitas Spatzennest und Kleine Strolche sein werden, die die große Tanne auf dem Marktplatz schmücken wollen – und erstmalig auch die Bühne, so Nitschke.

Am Sonnabend um 18 Uhr können sich Musikfreunde dann in der Stadtkirche einfinden. Dort findet das Adventskonzert statt.

So manch einer kann sich zwar vorstellen, den Markt noch zu vergrößern, um noch mehr Buden aufzustellen. Margit Nitschke sieht das aber skeptisch. „Logistisch gibt es da doch eher Grenzen“, betont sie. (pilz)

Die Stadt organisiert das Fest gemeinsam mit dem Tourismusverein und in Kooperation unter anderem mit der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde. Gesucht werden aber noch Händler: Wer Interesse hat, kann sich unter 033093 34611 anmelden.