Nach Explosion: Commerzbank beseitigt letzte Schäden

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Dreieinhalb Monate nach der Explosion in der Oranienburger Commerzbank-Filiale will das Geldinstitut seinen Automatenbereich ab kommender Woche wieder rund um die Uhr öffnen. Das kündigte Commerzbank-Sprecher Mathias Paulokat am Dienstag gegenüber unserer Zeitung an.

Bankräuber hatten in der Nacht zum 9. Juli einen der Geldautomaten in der Bank am Fischerplatz gesprengt. Durch die Detonation waren auch eine Trockenbauwand beschädigt und acht große Schaufensterscheiben zur Bernauer Straße zerstört worden. Der zerstörte Geldautomat ist inzwischen ersetzt worden und wieder in Betrieb. Auf die neuen Schaufensterscheiben musste die Bank dann aber doch länger warten, als ursprünglich angenommen. Erst sollten sie bis Ende August ersetzt werden. Danach war von vergangener Woche die Rede. „Es gab leider Lieferschwierigkeiten“, sagte Commerzbank-Sprecher Paulokat am Dienstag. Für den heutigen Mittwoch aber habe die Firma die Lieferung der Scheiben zugesagt. Der Einbau soll bis zum Ende der Woche abgeschlossen sein, so Paulokat.

Die neuen Scheiben sind deshalb wichtig, weil sie entscheidenden Einfluss auf die Öffnungszeiten des SB-Bereichs mit den Geld- und Serviceautomaten haben. Denn der Eingangsbereich dürfe nur rund um die Uhr öffnen, wenn er auch einsehbar sei. Das ist durch die nach der Explosion eingebauten Provisorien nicht gegeben. „Wir sind aber zuversichtlich, die Arbeiten bis zum Wochenende abzuschließen und den SB-Bereich ab kommender Woche wieder durchgehend zu öffnen“, sagte der Commerzbank-Sprecher.

An den durchgehenden Öffnungszeiten hält das Geldinstitut fest – trotz des hohen Schadens. Allein der Ersatz des neuen Geldautomaten soll eine sechsstellige Summe gekostet haben. Die Postbank am Bahnhof und die Deutsche Bank in der Havelpassage schließen nach Vandalismusschäden ihre Automatenbereiche in den Nachtstunden inzwischen. Die Commerzbank setzt stattdessen auf ein neues Sicherheitskonzept. Bereits im Sommer hatte Sprecher Mathias Paulokat angekündigt, dass die Oranienburger Filiale mit einem Vernebelungssystem und einer ferngesteuerten Schließanlage ausgestattet werden soll. Dadurch könnten Bankräuber durch den Sicherheitsdienst vorübergehend festgesetzt werden.

Die Täter sind indes weiter flüchtig. Zwar wurden in den vergangenen Monaten einige Geldautomatensprenger in Brandenburg gefasst, allerdings nicht die Bande, die in Oranienburg zugeschlagen haben soll. Hinter der Tat wird eine niederländische Gruppe vermutet, zu der nach Auskunft des Sprechers des Potsdamer Polizeipräsidiums, Mario Heinemann, bis zu 300 Personen gehören sollen. „Sie sind bundesweit aktiv und gehen sehr professionell zu Werke“, so Heinemann. Die Ermittlungen der Besonderen Aufbauorganisation „Geld“ im Landeskriminalamt liefen weiterhin auf Hochtouren, so die Polizei.