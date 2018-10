Grundstein für Millionenobjekt

Zeitig am Morgen: Vize-Landrat Werner Nüse (links) begrüßte die Gäste zum offiziellen Akt an der Neustädter Straße. © Foto: Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Für eines der aktuell größten öffentlichen Bauprojekte in der Region ist am Dienstagmorgen der Grundstein gelegt worden. Für insgesamt rund 7,8 Millionen Euro entsteht an der Neustädter Straße ein neues Gebäude für das Jobcenter und das Gesundheitsamt des Landkreises.

Die Idee, auf dem ehemaligen Standort der Abfallwirtschaftsunion (AWU) ein weiteres Verwaltungsgebäude zu bauen, ist laut Vize-Landrat Werner Nüse gar nicht neu. „Die Überlegungen gab es vor mehr als 20 Jahren schon einmal“, sagte er am Dienstag. Geplant war damals, ein Objekt, das dem bestehenden Verwaltungsbau ähnlich sieht, dort so anzuschließen, dass eine Art Campus entsteht. „Die Idee wurde aber zugunsten des Gebäudes an der Heinrich-Rau-Straße wieder verworfen“, so Nüse. Dort hatte zuerst das Landgericht seinen Sitz, später zogen unter anderem das Amt für öffentliche Sicherheit und Verkehr sowie das Amt für Familien und Soziales ein.

Dem Jobcenter und dem Gesundheitsamt, die seit Jahren an der Neustädter Straße in der ehemaligen Poliklinik eingemietet sind, wollte der Kreis dennoch ein eigenes und vor allem neues Gebäude spendieren. Mit dem Umzug der AWU von Neuruppin in den Temnitzpark bei Werder vor fünf Jahren war der Weg dafür frei – direkt neben dem dortigen Dezernat für Bauen, Ordnung und Umwelt.

Was sich bis dahin lange hinzog, geht seit 2017 verhältnismäßig schnell: Im März entschied der Kreistag, dass das neue Gebäude gebaut wird. Im Oktober wurde die Finanzierung geregelt. „Ohne Fördermittel“, wie Nüse betonte. Im April 2018 wurde die Ausschreibung beendet und Ende September war auch schon die Baugenehmigung da. Das Tempo soll nun auf gar keinen Fall gedrosselt werden. Ende 2019 sollen die rund 120 Jobcenter- und Gesundheitsamtsmitarbeiter über die Straße umziehen. „Das ist sehr ambitioniert. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Aber wir versuchen es“, so Uwe Schedel, Geschäftsführer der Hoch- und Tiefbaugesellschaft Wittstock GmbH (HTW), die den u-förmigen Dreigeschosser mit insgesamt rund 3 700 Quadratmetern Fläche bauen wird. Fundamente, Bodenplatte und Keller sollen nach Möglichkeit noch in diesem Jahr gebaut werden – je nach Wetterlage. „Ein bisschen mehr Vertrauen in den Klimawandel sollte man schon haben“, meinte Kreistagsvorsitzender Manfred Richter (SPD) dazu nur augenzwinkernd. Das neue Gebäude soll auch durch eine Glasbrücke mit dem bestehenden Verwaltungskomplex verbunden werden. Alleine die Kosten für das Haus belaufen sich auf rund sieben Millionen Euro. Rund 420 000 Euro werden in die Ausstattung investiert, der Rest in die Außenanlagen und weitere Parkplätze.

Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) begrüßte bei der Grundsteinlegung, dass der Landkreis sich für einen Neubau entschieden hat. Schließlich hätte dieser auch nach Wittstock oder in einen anderen Ort ausweichen können. „Diese Investition stärkt den Verwaltungsstandort Neuruppin“, freute sich Golde. Er betonte zugleich, dass bei der Gewinnung von Fachkräften nicht nur das entsprechende Gehalt geboten werden muss, sondern auch ein attraktiver Arbeitsplatz, den die Kreisverwaltung nun vorweist.