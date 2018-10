Comedian Ben Schmid gastiert im Oranienwerk

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Er ist der Jean-Claude van Damme unter den Comedians: Immer im Spagat zwischen Philosophie und Pimmelwitz. Lässig und mit der Intimität einer Runde von Freunden schildert Ben Schmid die Weisheiten seines relativ jungen Lebens – und das vollkommen „ungeniert“. Am Donnerstag stellt er sein neues Programm im „Kellerkind“ des Oranienwerkes vor.

In seinen Geschichten geht es unter anderem um die Peinlichkeit, nackt in Vietnam einen Roller zu verfolgen oder auch „die Unfähigkeit der von Armut bedrohten Berliner Polizei“. Ben Schmid erzählt uns von seinem abgeschlossenen Philosophiestudium, dem darum unausweichlichen Job im Callcenter, vom Gras und von der Liebe. Seine Stories sind alltäglich und persönlich, immer heiter bis flach, manchmal versaut, aber niemals sentimental oder abgedroschen. „Ich mach kein deep shit, sondern funny stuff“, sagt der Künstler über sich selbst.

Themen unterhalb der Gürtellinie bespricht Ben Schmid mit derselben Leichtigkeit, mit der er aus seinem bewegten Liebesleben plaudert, das nach Streit und viel Drama in eine türkische Hochzeit mündete. Und er mag es hemmungslos philosophisch. Zum Beispiel: Warum ist es komisch im Sitzen zu pinkeln? Für dieses Programm nehme man besser den Stock aus dem Allerwertesten und lasse sich auf eine wilde Reise ein, sagt Schmid. Denn schon Bruce Lee habe gesagt: „Sei Wasser, mein Freund!”. Und Wasser sei nun mal geschmacklos.

2017 gewann Ben Schmid die Talentschmiede des Quatsch Comedy Clubs und zog ins Finale des NightWash Talent Awards ein. Seitdem ist er noch derber, noch frecher und noch versauter geworden.

Wer den gebürtigen Stuttgarter live erleben will, ist am Donnerstag ab 20 Uhr im Kellerkind des Oranienwerks, Kremmener Straße 43, willkommen. Tickets gibt es in der Geschäftsstelle des Oranienburger Generalanzeiger im Vorverkauf für 15,11 Euro, und an der Abendkasse für 15 Euro.