OB Wilke will zweite Oderbrücke

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Oberbürgermeister René Wilke will mit den Slubicer Nachbarn über Meilensteine bei der gemeinsamen Stadtentwicklung in den nächsten zehn Jahren in einen Diskussionsprozess treten. Seine Vorschläge: Eine zweite Brücke über die Oder, eine neue Schwimmhalle und die Stärkung des Bildungsstandorts.

Am 5. Dezember werden sich Stadtverordnete aus Frankfurt und Slubice im Collegium Polonicum zu einem Ideen-Forum treffen, um den Handlungsplan Frankfurt/Slubice fortzuschreiben. „Als Oberbürgermeister sehe ich Frankfurt in der Pflicht, Angebote für gemeinsame Stadtentwicklungsprojekte zu machen, für die wir dann auch auf den jeweiligen nationalen Ebenen und bei der EU in Brüssel werben“, betont Wilke. Angesichts momentan verfinsterter europäischer Perspektiven könne die Doppelstadt Frankfurt/Slubice dazu ein Gegengewicht schaffen. „Beide Grenzstädte erfüllen damit ihre Aufgabe für eine lebendige europäische Idee“, betont das Frankfurter Stadtoberhaupt.

Wilke will vor allem an die Potenziale der Doppelstadt anknüpfen. Dazu gehört für ihn der Ausbau des deutsch-polnischen Bildungsstandorts. In Frankfurt komme man inzwischen jedoch angesichts steigender Geburten und Schülerzahlen an Kapazitätsgrenzen. Die Stadt brauche perspektivisch eine neue Kita, eine neue Grundschule, eine neue Oberschule und ein neues Gymnasium. „Darüber müssen wir diskutieren und neue Standorte suchen“, sagt Wilke. An all diesen Standorten sollten künftig deutsch-polnische Angebote bereitgehalten werden. „Zweisprachiges Aufwachsen, deutsch-polnisch – von der Kita über die Schule und Berufsausbildung bis zur Universität – sollte an allen Einrichtungen möglich sein. Eine bilinguale Ausbildung gäbe es im Land Brandenburg bislang nur an deutsch-sorbischen Schulen.

Oberbürgermeister Wilke fordert vom Land einen Paradigmenwechsel bei der Förderung von Schulbauten. „Bislang gibt es nur Förderprogramme für die Sanierung von Schulen. Wir brauchen ein Förderprogramm auch für den Neubau von Schulen und Kitas“, betont er. Wilke räumt ein, dass momentan nationale Gesetze in Polen und Deutschland beide Städte am Vorankommen hinderten.

Unmissverständlich macht Frankfurts Oberbürgermeister klar: „Es gibt in beiden Städten ein berechtigtes Bedürfnis, ein gemeinsames Schwimmbad zu bauen.“ Ein Spassbad, auch in Konkurrenz beispielsweise zum Schwapp in Fürstenwalde, lehnt er ab. Angesichts der Haushaltslage könne sich Frankfurt jedoch ein Schwimmbad (in Hennigsdorf wird derzeit eins für 40 Millionen Euro geplant, d.R.) allein absehbar auch nicht leisten. „Eine solche Herausforderung darf uns jedoch nicht schrecken. Eine gemeinsame Schwimmhalle muss mit europäischen Fördermitteln, Landes- und Eigenmitteln geplant werden. Und die Betriebskosten beim Betreiben der Halle müssen gemeinsam von Frankfurt und Slubice getragen werden“, stellt er klar. Auch Slubices neuer Bürgermeister Mariusz Olejniczak hatte sich im Wahlkampf für einen Schwimmbad-Neubau ausgesprochen.

Oberbürgermeister René Wilke schlägt zudem eine zweite Brücke über die Oder vor. Eine solche Nordbrücke könnte auf Höhe der Lebuser Vorstadt gebaut werden, sagt er. Verkehrstechnisch würde diese Brücke nach der Inbetriebnahme des Wohn- und Einkaufskomplexes in der Slubicer Straße zur Entlastung des Verkehrs in der Innenstadt beitragen. René Wilke verknüpft mit der neuen Brücke jedoch auch ein gemeinsames Zentrum der Städte Slubice und Frankfurt. „Auf der Brücke sollte eine große Plattform sein für gemeinsame Veranstaltungen – Konzerte, Foren und Begegnungen. Das kann auch die Oderphilharmonie sein“, sagt er. Bei den jährlichen Stadtfesten bräuchte man dann die jetzige Brücke nicht mehr für den Verkehr sperren, um dort Veranstaltungen, wie die Eröffnung oder Konzerte, durchzuführen.

„Eine zweite Brücke zwischen Frankfurt und Slubice wäre ein starkes politisches Signal aus der deutsch-polnischen Doppelstadt. Diese klare Signal sollten wir wagen“, betont René Wilke.