Landkreis plant Gymnasiumsneubau in Strausberg

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der Landkreis sucht in Strausberg einen geeigneten Standort für einen Gymnasiumsneubau. Darüber informierte Bürgermeisterin Elke Stadeler die Stadtverordneten in ihrer jüngsten Sitzung.

Wenn in der kurzen Debatte auf der jüngsten Stadtverordnetensitzung von einem zweiten Gymnasium in Strausberg, für das ein Bauplatz gesucht werde, die Rede war, so war dies nicht korrekt: Strausberg hat mit dem Theodor-Fontane-Gymnasium in kreislicher Trägerschaft und dem privaten Bundtstift-Gymnasium in Trägerschaft der gleichnamigen gemeinnützigen GmbH bereits zwei weiterführende Schulen, in denen der Erwerb der allgemeinen Hochschulreife nach zwölf Schuljahren möglich ist. Und mit dem beruflichen Gymnasium des Oberstufenzentrums Märkisch-Oderland in der Wriezener Straße gibt es noch nach der 10. Klasse den dreijährigen Weg zum Abitur.

Kreistagsvorsitzende Sibylle Bock hatte als Vorsitzende der SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung schon einmal nachgefragt, ob die Stadt dem Landkreis einen geeigneten Standort vorschlagen werde. Strausberg solle sich in der Sache kooperativ zeigen, reagierte sie seinerzeit auf die zurückhaltende Antwort der Bürgermeisterin. Nun informierte Elke Stadeler von sich aus über die Diskussion im Kreistag vor einer Woche: „Das Schulverwaltungsamt des Landkreises orientiert offensichtlich auf die leer gezogene Liegenschaft der Polizeiinspektion an der Wriezener Straße.“ Sie habe einen Termin beim Sozialbeigeordneten des Landrats Friedemann Hanke und dem Leiter des Schulverwaltungsamtes des Landkreises Tobias Seyfarth, wo sie mehrere Angebote von Immobilien, zum Teil auch im Eigentum des Landes, unterbreite. Der Standort solle durch den öffentlichen Personennahverkehr gut erreichbar sein, was angesichts von vier S-Bahn-Stationen in Strausberg nicht allzu schwer sein sollte. Sibylle Bock wies darauf hin, dass eine Erweiterung des Theodor-Fontane-Gymnasiums planerisch nicht darzustellen war. Stattdessen sei das Rüdersdorfer Heinitz-Gymnasium erweitert worden: „Der Bedarf an Gymnasiumsplätzen auch aus Rehfelde und Müncheberg ist vorhanden, der würde auch eine zweite Schule leicht füllen.“

Entlang der Wriezener Straße sollen nach Vorstellungen der Stadtplanung Wohnbauten entstehen. Im August 2017 haben die Stadtverordneten die Aufstellung des Bebauungsplanes für die 2,8 Hektar und eine Veränderungssperre beschlossen. Ob eine Schule direkt zwischen dem Stephanus-Seniorenzentrum Dietrich Bonhoeffer und den Mehrfamilienhäusern der ProCurand optimal platziert wäre, wird in den Gremien mit Sicherheit lebhaft diskutiert werden.

Inoffiziell ist auch ein anderer Standort im Gespräch: Die Gewerbebrache südlich der Stadtverwaltung, die frühere Reinwart KG. Dort sind allerdings auch Wohnbauten geplant, dafür wurde schon im Juli 2010 die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen. Zu überlegen sei der Bau einer Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe, heißt es. Könnte die doch von Schülern angewählt werden, deren Leistungen für den zwölfjährigen Weg zur allgemeinen Hochschulreife nicht genügen, so dass sie ein Jahr länger zum Abitur in Anspruch nehmen könnten. Zudem entstünde, in unmittelbarer Altstadtnähe und durch den öffentlichen Personennahverkehr optimal angebunden, ein Schulcampus von der Einschulung bis hin zu allen Regelschulabschlüssen.

Der Bebauungsplan Hegermühlenstraße/Walkmühlenstraße ist bis auf den Bau eines modernen Mehrfamilienhauses im Anschluss an die Häuser der Strausberger Wohnungsbaugesellschaft nicht weiter verfolgt worden. Die Projektgesellschaft Hegermühlengrund Strausberg (PHS) hatte die Bauleitplanung und die Beräumung von Altlasten finanziert. Nach dem Bau 2012 kam aber kein Gebäude hinzu. „Das Gelände wurde von den Stadtwerken verkauft“, sagte PHS-Geschäftsführer Professor Klaus-Peter Krug auf Nachfrage. Die PHS habe daran keinerlei weitere Anteile und Pläne. Stadtwerke-Geschäftsführer Andreas Gagel sagte, sein Unternehmen habe das Areal an den Berliner Unternehmer Eckard Kanold verkauft, den Eigentümer des Burghotels The Lakeside. Er wolle dort Stadtvillen errichten.

Eckard Kanold befindet sich derzeit im Urlaub, eine MOZ-Anfrage liegt seinem Büro vor.