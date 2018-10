„baff“ bleibt Zuschussgeschäft

Viola Petersson

(MOZ) Von Viola Petersson

Eberswalde. Die Stadt Eberswalde ist an vier wirtschaftlich agierenden Unternehmen beteiligt. Wie erfolgreich diese sind, darüber gibt der Beteiligungsbericht Aufschluss. Für 2017 hat die Rathausspitze jetzt diesen Report vorgelegt.

TWE, WHG, GLG, WITO – diese vier Abkürzungen stehen für das wirtschaftliche Engagement der Stadt. Die Darstellung der Branchen macht das Spektrum der Betätigung deutlich: Betrieb von Sportzentrum und Binnenhafen; Wohnungswirtschaft, Gesundheitswesen sowie Wirtschafts- und Tourismusförderung.

An den Technischen Werken (TWE) sowie der Wohnungsgesellschaft (WHG) ist die Kommune zu hundert Prozent beteiligt, das heißt: Diese Unternehmen sind vollständig Eberswalder Tochtergesellschaften. Wohingegen die Stadt bei der Gesellschaft für Leben und Gesundheit (GLG) sowie bei der Wirtschaftsfördergesellschaft (WITO) lediglich Minderheitsgesellschafter ist – mit einem Anteil von 3,8 Prozent bzw. 0,25 Prozent. Die größten Anteile hält dort der Landkreis Barnim.

So unterschiedlich das Betätigungsfeld, so unterschiedlich die Ergebnisse. Drei der vier Unternehmen werfen Gewinn ab. Allerdings ist dieser unterschiedlich zu bewerten. Und: Die Jahresüberschüsse werden nicht an die Gesellschafter ausgeschüttet, sondern dienen der Finanzierung neuer Investitionen.

Das nach absoluten Zahlen beste Ergebnis hat die GLG eingefahren, mit einem konzernweiten Gewinn von 5,4 Millionen Euro. Die Erlöse der GLG aus Krankenhausleistungen konnten im Vergleich zum Vorjahr sogar um immerhin gut acht Millionen Euro gesteigert werden. Die GLG hat also wieder etwas ruhigeres Fahrwasser erreicht, nach einer Phase der Konsolidierung. Von einer Etappe der Optimierung ist die Rede. Die schließe vier Handlungsfelder (u. a. strategische Investitionen) ein. Für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit in der Zukunft wird als Voraussetzung im Prognosebericht die „Erlösoptimierung“ genannt. Von „negativen Auswirkungen“ durch „die bestehenden Tarifabschlüsse für alle Berufsgruppen“ ist gleichzeitig zu lesen. 2017 hat die GLG etwa 8,8 Millionen Euro investiert. Der für 2018/19 geplante Ergänzungsbau am „Forßmann“ hat sich aufgrund von Planungsänderungen verzögert.

Erfolgreich auf dem Wohnungsmarkt behaupten konnte sich die WHG – mit einem Jahresergebnis von 2,9 Millionen Euro. Bei Investitionen von gut zehn Millionen Euro. Allerdings ist dem Abschnitt „Chancen und Risikenbericht“ auch zu entnehmen: „Langsame bzw. stagnierende Mietsteigerungen, wie sie in den letzten Jahren (…) unterhalb der jährlichen Inflationsquote erfolgten, gefährden langfristig die Stabilität.“ Insbesondere bei komplexen Sanierungen sei anzustreben, „dass die Erträge“, also die Mieteinnahmen, „die notwendige Liquidität zur Sicherung des eingesetzten Fremd- und Eigenkapitals generieren“. Als „geschäftliches Risiko“ hat das Unternehmen selbst die demografische Entwicklung und den damit einhergehenden Bevölkerungsrückgang ausgemacht. Einen weiteren, hohen Risikofaktor sieht man in den deutlich gestiegenen Baukosten für Neubau und Modernisierung. Zudem belasten nach wie vor Altschulden (immerhin noch mehr als 13 Millionen Euro) das Unternehmen. Mit Blick auf die wirtschaftliche Lage hat der WHG-Aufsichtsrat bekanntlich jüngst ein Konzept zur Mietpreisgestaltung verabschiedet. Die Barnimer Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft WITO hat das Jahr 2017 mit einem Plus von 2300 Euro abgeschlossen. Allerdings hängt das Unternehmen am Tropf der Gesellschafter. „Aus dem Zweck der Gesellschaft ergibt sich, dass die fortwährende Bezuschussung“ für den Geschäftsbetrieb „unabdingbar“ ist. Da der Landkreis im Doppelhaushalt 21018/19 eine Subventionierung von 580 000 Euro festgeschrieben hat, sei die Finanzierung für diese Jahre gesichert.

Sorgenkind aus finanzieller Sicht sind und bleiben die Technischen Werke. Für 2017 steht unterm Strich ein Minus von 1,6 Millionen Euro. „Eine erhebliche Ergebnisbelastung“ stelle das Sportzentrum „mit seiner dauerhaften Verlustsituation“ dar. Trotz gestiegener Gästezahlen im „baff“. Über die Runden kommen die TWE nur dank einer jährlichen Zuwendung durch die Stadt in Höhe von einer Million Euro. Diese Finanzspritze sei auch künftig nötig.