Ex-Boxer Marco Schulze erwägt AfD-Kandidatur

Roland Becker

Velten/Hennigsdorf (HGA) „Wenn ich zur Wahl antrete, dann nur für die AfD und keinen anderen.“ Das sagt Veltens Ex-Boxer Marco Schulze, wenn er darauf angesprochen wird, ob er auf der AfD-Liste zur Wahl des Veltener Stadtparlaments am 26. Mai antreten will. Ähnlich äußert sich Andreas Galau, Vorsitzender des AfD-Kreisverbands. Allerdings möchte der die Causa Schulze noch nicht allzu hoch hängen. „Es hat ein Gespräch gegeben. Mehr noch nicht“, sagte er dieser Zeitung.

Schulze sagte auf Nachfrage, dass er bislang kein AfD-Mitglied sei. Er sympathisiere aber schon langemit der Partei. „Ich kenne auch einige gute AfD-Leute im Bundestag“, sagt er. Sollte er sich zu einer Kandidatur entschließen, würde er keine halben Sachen machen: „Dann werde ich auch Mitglied.“ Marco Schulze hat sich bislang in der Kommunalpolitik nicht engagiert, wohl aber starke Sympathien für die SPD gezeigt. „Da mache ich absolut kein Geheimnis draus“, hatte er am 25. Mai 2014 gesagt und damit gemeint, bei der damaligen Kommunalwahl alle Stimmen der SPD gegeben zu haben. 2017 unterstützte er massiv den Bürgermeister-Wahlkampf von Ines Hübner (SPD). Unter anderem warb er per Video für deren Wiederwahl.

Laut Galau wird es noch eine geraume Weile brauchen, bis für Velten eine Kandidatenliste aufgestellt wird. Das liege daran, dass die AfD erst jetzt in Velten aktiver werde. So gebe es einige Anträge auf Parteimitgliedschaft. Eintrittsanträge „werden generell auf Herz und Nieren geprüft“. Damit wolle man, so Galau, Vorwürfe entkräften, dass Menschen mit rechtsradikaler Vergangenheit Aufnahme finden. Erst wenn die Neuanträge bestätigt worden seien, wolle sich die AfD mit der Kandidatenaufstellung in Velten befassen.

Bislang könne er ausschließen, so der AfD-Kreisvorsitzende, dass es Anfragen ehemaliger oder aktiver Mitstreiter von Pro Velten gebe, für die AfD anzutreten. „Mit Sicherheit werden wir aber mit Leuten von Pro Velten über mögliche Kooperationsmodelle ins Gespräch kommen, wenn wir im Stadtrat sitzen.“ Er könne sich aber ebenso vorstellen, darüber mit der CDU zu reden.

Während es mit der Veltener AfD-Liste also noch ein paar Monate dauern könnte, steht bereits die für die Wahl zum Hennigsdorfer Stadtparlament. Am Freitagabend hat der Ortsverein Dr.Dietmar Buchberger zum Spitzenkandidaten gekürt. Der Nieder Neuendorfer hatte bereits für die Landratswahl 2015 und zur Hennigsdorfer Bürgermeisterwahl 2017 kandidiert und dabei in der Stadt 14,6 beziehungsweise 21,7 Prozent erreicht.

Auf den weiteren Listenplätzen folgen: Lutz Liegner, Marco Jakscht, Ulrike Galau, Susanne Buchberger, Hans-Peter Garre, Gunnar Berndt, Joachim Schoffelke, Andreas Galau und Volker Behnert.

AfD-Pressesprecher Daniel Friese teilte mit, dass Buchberger auf folgende Schwerpunkte im Wahlkampf verwiesen habe: „kostenlose Kita, bezahlbares Wohnen, Sicherheit, Park-and-Ride-Plätze.“ Ein ausformuliertes Wahlprogramm gebe es noch nicht, sagte Galau und fügte hinzu: „Das sind Ideen, die wir vom Bürgermeisterwahlkampf übernehmen.“ Auf Kita-Beiträge völlig zu verzichten, verbietet allerdings das Kita-Gesetz des Landes. „Dann sind wir dafür, diese so weit zu senken, wie es möglich ist.“, verspricht Galau.