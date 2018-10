Gitarre, Kontrabass und eine Bigband

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Die 17. Fürstenwalder Jazztage starten am 27. Oktober. Die MOZ stellt, wie jedes Jahr, vorab Bands vor, die dabei Konzerte geben. Heute: „Ten Swinging Strings“ und „Joe’s Bigband“.

„Ten Swinging Strings“ sind als eine der Bands, die beim Jazz-Ball, der am Sonnabend, um 19 Uhr, im Fürstenwalder Hof das Festival eröffnen wird, angekündigt. Die Gruppe ist ein Duo: Der Gitarrist Andreas Gäbel, der seit 1983 im Musikgeschäft ist, zunächst bei der Rias-Bigband, wirkte inzwischen mit vielen weiteren Orchestern und Künstlern zusammen.

Der Zweite im Duo ist Nesin Howhannesijan. Der in Berlin geborene Musiker mit armenischem Background lernte zunächst Violine, stieg dann auf Kontrabass um. Von 2000 bis 2003 studierte er am Berklee College of Music in Boston, USA, und machte ein Diplom in Jazzperformance. Er ist in unterschiedlichen Musik-Formationen und -Stilen von Klassik bis Jazz unterwegs.

Seit 2006 haben sie zusammen, wie sie auf ihrer Web-Site schreiben, zahlreiche Feiern und Veranstaltungen begleitet, „meist dezent und leise im Hintergrund, nicht selten aber auch als Teil des Bühnenprogramms“. Auf den insgesamt zehn Saiten ihrer Instrumente – daher also: ten swinging strings – bringen sie populäre und weniger bekannte Jazz-Titel zu Gehör, als einschmeichelnde Bar-Musik. Das lässt vermuten, dass sie spielen, wenn das Horsd‘œuvre serviert wird. Das passt besser dazu, als die Schlagzeug-Grooves der Blues-Band „Crazy Hambones“, die die MOZ bereits vorstellte.

Das dritte musikalische Element des Eröffnungsabends hat Platz und Funktion seit Jahren sicher: Seit 2002, dem ersten Jahr des Fürstenwalder Jazzfestes, gehört „Joe`s Bigband“ quasi zum Inventar. Und sie zieht die Leute aufs Tanzparkett. Wobei sich die Band, die es schon über 25 Jahre gibt, auch eine Verwandlung hinter sich hat. Jochen „Joe“ Seidler formte eine Band, die trotz ständigen Wechsels der Musikerinnen und Musiker auf höchstem musikalischem Niveau sein Publikum bis heute begeistert.

Wirkten in den ersten Jahren ausschließlich Musikschüler mit, so änderte sich das Bild in den folgenden Jahren. Musikschulabsolventen hielten ihrem Ensemble weiter die Treue und interessierte Instrumentalisten stießen hinzu. Einige der ehemaligen Mitstreiter haben die Musik zum Beruf gemacht und arbeiten erfolgreich in diesem Metier oder studieren noch – doch für Gastauftritte in ihrer alten Band finden sie immer wieder Zeit. Dazu gehören auch seite vielen Jahren die Gesangssolisten Lisa Marold und Jörn Kriemig.

„Joe’s Bigband“ ist heute eine weit über die Region hinaus bekannte Kapelle. Glenn Miller, Paul Anka, Shirley Bassey, Duke Ellington und Frank Sinatra – eine große Bandbreite von Musikgeschichte gehört genauso zum Repertoire wie eigene Arrangements von Musical-, Pop- und Rockklassikern.

Jazz-Band Ball am 27. Oktober, 19.00 Uhr im Fürstenwalder Hof. Tickets bei allen Vorverkaufsstellen und online: www.fwkv.de. Preis: 36 Euro Vorverkauf, 38 Euro Abendkasse. Die MOZ vergibt heute, 14 Uhr, je eine Freikarte an die ersten zwei Anrufer unter 03361 590350.