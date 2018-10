Einsatz für die Stahlbranche

Stefan Lötsch

Saarbrücken/Eisenhüttenstadt (MOZ) Nicht nur als ehemaliger Betriebsrat bei ArcelorMittal Eisenhüttenstadt (AMEH) sondern auch als Bürgermeister liegt Frank Balzer der größte Arbeitgeber der Stadt natürlich besonders am Herzen.Er ließ es sich deshalb nicht nehmen, beim ersten ersten Nationalen Stahlgipfel, der am Montag in Saarbrücken stattfand, mit dabei zu sein. Auch von AMEH hatte sich eine Delegation in die saarländische Hauptstadt mit aufgemacht, um den Forderungen Nachdruck zu verleihen.

Zusammen mit Peter Demmer , Oberbürgermeister von Eisenhüttenstadts Partnerstadt Saarlouis, verfolgte Balzer die Diskussionen rund um das Thema Stahl – insbesondere nach den für europäische Stahlprodukte erhobenen Strafzölle der US-Administration unter Präsident Donald Trump. Aber auch der Emissionshandel bedeutet für die weltweite Wettbewerbsfähigkeit des deutschen und europäischen Stahls einen Nachteil.

Auf der vielbeachteten Veranstaltung sprachen unter anderen die Vorsitzende der Wirtschaftsministerkonferenz, Anke Rehlinger, der Ministerpräsident des Saarlandes, Tobias Hans, und Bundesaußenminister Heiko Maas. Die Veranstaltung richtet sich an Bund, Länder und Kommunen gleichermaßen, deren Bedeutung durch die Stahlindustrie, die Zulieferer und die gewerkschaftliche Mitbestimmung geprägt wird – wie Eisenhüttenstadt und Saarlouis.

Hendrik Fischer, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg bezeichnete die Stahlbranche ist in Brandenburg als ein echtes Schwergewicht. Mehr als 4200 Männer und Frauen seien in der märkischen Stahlindustrie beschäftigt. Hinzu kämen viele weitere Jobs bei Zulieferern und Dienstleistern.