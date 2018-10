Rolltreppen-Einsturz vor CL-Spiel: Viele Verletzte in Rom

dpa-infocom

Rom (dpa) Beim Einsturz einer Rolltreppe im Zentrum Roms sind vor dem Champions-League-Spiel der AS Rom gegen ZSKA Moskau Dutzende Menschen verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend in der U-Bahn-Station Repubblica, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der Zivilschutz sprach von 24 Verletzten, darunter seien mehrere Schwerverletzte. Es handle sich dabei vor allem um Russen. Medien schrieben von Fußball-Fans von ZSKA.

Möglicherweise seien sie auf dem Weg ins Stadion betrunken gewesen und auf der Treppe gesprungen, so dass diese nachgegeben habe, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Die meisten Menschen seien eingeklemmt worden und hätten Verletzungen an den Beinen.

Das Unglück ereignete sich gegen 19.30 Uhr. Die Station Repubblica liegt unweit des Hauptbahnhofs Termini auf der Metro-Linie A mitten im touristischen Zentrum der Stadt. Attraktionen wie der Trevi-Brunnen und der Präsidentenpalast sind nicht weit entfernt. Die U-Bahn-Station wurde geschlossen, teilte die Verkehrsgesellschaft Atac mit. Busse und Autos wurden umgeleitet. Auch die Haltestelle Spagna an der Spanischen Treppe wurde vorübergehend gesperrt.

Fotos der Feuerwehr zeigten den zerstörten unteren Teil der Rolltreppe. Helfer sprachen bei Ansa von Bierflaschen und Scherben, die dort herumliegen würden. Auf einem Video war zu sehen, wie viele Menschen die Treppe hinunterfahren. Die Stufen bewegen sich dabei ungewöhnlich schnell. Am Ende der Treppe stürzen die Leute übereinander, stapeln sich, Menschen springen in Panik über den Handlauf.

«Wir haben Leute aufgehäuft auf der Treppe gesehen, als wir angekommen sind», zitierten Medien Einsatzleiter Giampietro Boscaino. Zur Ursache machte er keine Angaben, er sprach von einem «seltsamen Vorfall».

Bürgermeisterin Virginia Raggi eilte zum Unglücksort und sprach den Opfern ihr Mitgefühl aus. Die Staatsanwaltschaft sei eingeschaltet, um die Ursachen zu ermitteln. Untersucht werden muss auch, ob es einen Defekt an der Rolltreppe gab. Die Station wurde beschlagnahmt.

Das Vorrunden-Spiel in der Champions League wurde trotz des Unfalls wie geplant im Olympiastadion angepfiffen.