Bei Anruf Fontane

Blick vom Ruinenberg auf die Nikolaikirche: Auch Bad Freienwalde zeigt sich in diesen Tagen von seiner herbstlichen Seite. Die künstliche Ruine, die über die Weinbergstraße zu erreichen ist, hat Theodor Fontane in seinen „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ ebenfalls beschrieben. © Foto: Anett Zimmermann

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) „Testhörer gesucht“ steht auf einem Informationsblatt, das Besuchern der Kurstadt bereits seit Frühjahr neben dem Stadt(ver)führer mitgegeben wird. Die ersten Audio-Stationen stoßen bisher auf positive Resonanz.

Wer in den Schaukasten der Nikolaikirche schaut, findet bereits einen Hinweis auf die ersten drei Audio-Stationen in Bad Freienwalde. Die Kirche selbst gehört dazu. Der Turm zog einst die Blitze an und brannte 1867 deshalb auch aus. Theodor Fontane schrieb darüber in seinen „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“. Das Kapitel über Bad Freienwalde dient als Grundlage für die Audio-Stationen. Vier weitere sollen bis November freigeschaltet werden, berichtet Heiko Walther-Kämpfe von der Bad Freienwalde Tourismus GmbH und zeigt sich selbst ganz angetan vom bisherigen Ergebnis.

So habe es bereits Lob vom Verein Kulturland Brandenburg gegeben, mit dem man natürlich auch für das Fontanejahr 2019 zusammenarbeitet. „Wir freuen uns über jede Rückmeldung“, sagt Walther-Kämpfe, der mit seinen Kollegen in der nur wenige Schritte von der Kirche entfernten Touristinformation jedem interessierten Besucher ein Informationsblatt über die Audio-Stationen mitgibt. Die teils mit Musik und Geräuschen unterlegten Hörerlebnisse können einfach per Handy angewählt werden.

Zum Schloss Freienwalde und zu den Sprungschanzen können Spaziergänger auch schon mehr erfahren. Die zum Teil sehr launigen und bis in die heutige Zeit reichenden Texte dauern bisher zwischen etwas mehr als drei und knapp fünf Minuten. Weitere Stationen sind, so Heiko Walther-Kämpfe, am Bahnhof, am Marktplatz und am Geburtshaus von Hans Keilson vorgesehen, das sich neben der Touristinformation befindet.

Hans Keilson wurde 1909 in Bad Freienwalde geboren. Der Arzt und Schriftsteller emigrierte 1936 in die Niederlande, wo er bis zu seinem Tod 2011 lebte. 1990 war er zum Ehrenbürger seiner Heimatstadt ernannt worden, die er im September 2011 zum letzten Mal besuchte. An ihn wird hier an mehreren Stellen erinnert. So trägt auch die Stadt- und Kreisbibliothek seinen Namen.

Zur siebten Audio-Station auf dem Ruinenberg sind 85 Stufen zu erklimmen, aber dafür entschädigt dann auch die Aussicht. Wer die beiden Sprecher sind, will Heiko Walther-Kämpfe noch nicht verraten. Nur so viel: Es handelt sich um Profis, von denen einer die Stadt gut kennt und vor allem mag. „Er hat ein Herz für die Stadt“, sagt der Mitarbeiter der Tourismus GmbH.

Um auf die Audio-Stationen künftig noch besser aufmerksam zu machen, werden entsprechende Fontane-Aussteller vorbereitet. Für die Besucher von Bad Freienwalde, die mit Hilfe der Hörspiele ganz individuell die Stadt erkunden können – es führt auch ein nach Fontane benannter Wanderweg Richtung Sprungschanzen –, fallen lediglich Telefonkosten an. „Die Leute haben heute ja meist eine Flatrate und dann fallen keine Extra-Gebühren an“, sagt Walther-Kämpfe Aus seiner Sicht habe es Charme, mit Herrn Fontane zu telefonieren.