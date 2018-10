Countdown für den Ausnahmezustand

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Von Judith Melzer-Voigt

Neuruppin. Mit 110 Kilometern pro Stunde durch die Luft geschleudert werden, kreischend durch eine Geister-Villa laufen und jeden Abend eine andere Travestie-Theater-Show erleben. All das wird im November in Neuruppin möglich sein: Der Martinimarkt steht vor der Tür.

Selbst an all denen, die keine Martinimarkt-Fans sind, gehen die Vorbereitungen für die größte Kirmes zwischen Ostsee und Berlin nicht vorbei: Auf dem Neuruppiner Braschplatz riecht es seit gestern nach Holzschnitzeln. Mitarbeiter des Stadtservice bereiten dort schon alles für den Rummel vor. Mehr als 100 Fahr-, Spiel- und Laufgeschäfte werden laut Andrea Voigt vom Stadtmarketing in diesem Jahr erwartet.

Kirmes-Begeisterte sind immer besonders auf die außergewöhnlichen Fahrgeschäfte gespannt. Diese tragen 2018 die Namen „Afterburner Rocket“, „Speed Wave“, „Geister-Villa“ und „Tingel Tangel“. Ersteres ist eine riesige Mischung aus Schiffsschaukel und Frisbee, in der Besucher ein Gefühl der Schwerelosigkeit erleben können. Sechs drehbare Gondeln, die 24 Menschen Platz bieten, sind an einem großen Schwenkarm befestigt. Dieser bewegt sich in einem Winkel von 120 Grad und schleudert die Fahrgäste mit einer Geschwindigkeit von 110 Kilometern pro Stunde und einer Gravitationskraft von 4 G in 22 Meter Höhe.

Die „Geister-Villa“ trumpft mit Gespenster-Darstellern, elektronisch animierten Mumien und echten Feuereffekten auf. Die Monster erschrecken Besucher in absoluter Dunkelheit. Neu dabei ist auch „Speed Wave“, ein Wellenflug der besonderen Art. „Er sieht aus wie ein Kettenkarussell, bewegt sich aber vorwärts und rückwärts“, erklärt Andrea Voigt. „Tingel Tangel“ ist ein Programm, das Travestie und Cocktailtrinken verbindet. Das Kabarett kommt aus Wilhelmshaven und bietet an jedem Abend ein Live-Programm. Der Eintritt dazu ist frei. Neben diesen Besonderheiten sind aber auch die bekannten Dauerbrenner wieder dabei: zwei Riesenräder, die Familienachterbahn „Speedy Gonzales“, „Break Dance“ und mehr.

Durch die Baustelle auf der Neuruppiner Friedrich-Engels-Straße wurde das Stadtmarketing bei der Planung des Martinimarktes in diesem Jahr vor besondere Herausforderungen gestellt. Das werden Besucher auch an der Anordnung der Fahrgeschäfte sehen: Die Berliner Rutsche steht dieses Mal auf der Karl-Marx-Straße. Die Meile mit den Essenanbietern wird so angeordnet, dass Besucher nicht den Gehweg an der Karl-Marx-Straße nutzen, sondern zwischen Schul- und Braschplatz auf der Straße laufen. Zum ersten Mal wird auf der Karl-Marx-Straße auch eine Bühne stehen. An den Wochenenden wird dort die Gruppe Potpourri russische Folklore bieten. Passend dazu gibt es an den Nachbarständen Lebensmittel aus Russland und Polen.

Um die Parksituation in der Stadt zumindest an den Wochenenden etwas zu entspannen, wird dann ein kostenloser Busshuttle eingerichtet. Alle halbe Stunde werden Besucher zwischen Artur-Becker-Straße und Oberstufenzentrum hin und her chauffiert. Die Fahrpläne finden Interessierte unter anderem www.stadtmarketing-neuruppin.de.

Wer Fragen hat, kann das Stadtmarketing direkt telefonisch unter 03391 82209464 kontaktieren. Das gilt auch für betroffene Anwohner.