Wanderwölfe und Bagatellgrenzen

Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) Ein Ausgleichsfonds des Landes für Biberschäden und die Senkung der Bagatellgrenze auf 500 Euro, ein neues Wolfsmanagement samt Festlegung eines Akzeptanzbestandes für das Raubtier – diese und andere Forderungen wurden im Landwirtschafts- und Umweltausschuss des Kreistages laut.

Das Bibermanagement läuft in Märkisch-Oderland inzwischen ziemlich routiniert. Den Eindruck vermittelte Antje Reetz, die Bibermanagerin des Gewässer- und Deichverbandes Oderbruch (Gedo) am Montagabend in ihrem Bericht an die Mitglieder des Landwirtschafts- und Umweltausschusses des Kreistages. Dessen Thema war der Umgang mit geschützten Wildtieren im Landkreis.

Zwei Gedo-Mitarbeiter sind damit befasst, Biberbauwerke zu beseitigen, Rohrdurchlässe zu sichern und Schutzmatten einzubringen. Die Kosten von jährlich rund 250 000 Euro erstattet das Land zur Hälfte. Der Nachweis dazu sei sehr aufwändig.

Das Entnehmen, also Fangen oder Schießen der Nager, bezeichnete Antje Reetz als nur kurzfristige Lösung. Denn freie Reviere würden sehr schnell wieder besetzt, weiß die Bibermanagerin nach mehr als 100 Entnahmen. 65 davon fanden im Biberjahr 2017/18 statt, ergänzte Andreas Fischer von der Naturschutzbehörde des Landkreises.

Verbesserungspotenzial sieht die Gedo-Bibermanagerin unter anderem, was den Geltungsbereich der Biber-Verordnung des Landes betrifft: „Dass die in Vogelschutzgebieten nicht gilt, ist Landwirten nicht zu vermitteln“, sagte Antje Reetz. Sie hält auch die Bagatellgrenze von 1000 Euro für Biber-Schutzmaßnahmen im privaten Umfeld für zu hoch. Die Biber-AG des Landkreises fordert die Senkung auf 500 Euro.

Das alles könnte und sollte im Zuge der Neuauflage der Biberverordnung geklärt werden. Die bisherige läuft Ende 2019 aus. Doch aus Potsdam gebe es seit drei Monaten keine Reaktion auf das Schreiben aus der Biber-AG des Landkreises, erklärte der Landrats-Beigeordnete Rainer Schinkel (SPD) in der Runde.

In der gab Ausschussvorsitzender Frank Schütz (CDU) das Wort zum Thema Wolfsmanagement zunächst an Gregor Beyer, den Geschäftsführer des Forums Natur Brandenburg. Der verwies darauf, dass es derzeit keinen gültigen Wolfsmanagementplan fürs Land gebe. Die Landkreise sind dafür nicht zuständig.

Angesichts einer Zuwachsrate von jährlich rund 30 Prozent sei es an der Zeit, den Umgang mit dem Raubtier zu ändern, meinte Beyer. Er forderte einen Rechtsanspruch aller Tierhalter auf Schadensausgleich, die Festlegung eines „Akzeptanzbestandes“ für Brandenburg und die Schutzjagd auf Wölfe nach finnischem Vorbild.

Der offiziellen Statistik des Landes zufolge gebe es in Märkisch-Oderland bislang noch keine territorial ansässigen Einzelwölfe und Rudel, sondern nur durchwandernde Tiere, berichtete Andreas Fischer. Doch die Statistik hinke der Realität oft hinterher, weiß der Mitarbeiter der Naturschutzbehörde. Er bat eindringlich darum, alle Wolfssichtungen mit Ort, Zeit und möglichst einem Foto- oder Videobeweis zu melden.

„Laut Wolfsverordnung müsste ich drei Wolfsangriffe erleiden, ehe ich eine Entschädigung kriege“, machte der Müncheberger Schäfermeister Frank Hanel, der Vorsitzende des Schafzuchtverbandes Berlin-Brandenburg, die Problematik aus Sicht der am stärksten Betroffenen deutlich. Auf Nachfrage bezifferte er seine Herdenschutzkosten, vor allem für Zäune und vier Hunde, auf jährlich rund 10 000 Euro, „die mir keiner erstattet“. Das Land habe die Gesamtförderung je Landwirtschaftsbetrieb, einschließlich Dürre- und sonstige Hilfen, auf 15 000 Euro binnen drei Jahren begrenzt.

Das Land sollte die guten Märkisch-Oderländer Erfahrungen mit dem Bibermanagement für sein Wolfsmanagement nutzen, meinte Frank Schütz. In der Biber-AG des Kreises arbeiten Umweltschützer und Landnutzer lösungsorientiert zusammen.