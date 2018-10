Auto prallt gegen Baum

MOZ

Wriezen (MOZ) Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr von Wriezen und Schulzendorf mussten am Dienstag zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ausrücken. Gegen 13 Uhr wurden die Kameraden über einen Unfall zwischen Schulzendorf und Lüdersdorf informiert, bei dem ein Pkw seitlich gegen einen Baum geprallt war. Der Fahrer des Wagens wurde dabei im Wagen eingeklemmt und musste mit Hydraulik-Schere und -spreizer befreit werden. Wegen seiner schweren Verletzungen wurde er per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.