Auf ewig mit der Börde verbunden

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Nach Joachim Streich und Wolfgang Seguin hat sich mit Martin Hoffmann ein weiterer ehemaliger Fußballspieler des 1. FC Magdeburg im Fürstenberger Kunsthof vorgestellt. Der 63-Jährige war der Einzige, der 1974 bei der WM mitspielte, Europapokalsieger wurde und zwei Jahre später Olympia-Sieger war.

„Martin Hoffmann ist ein ganz Bodenständiger. Normalerweise macht er solche Veranstaltungen nicht mit. Aber Joachim Streich und Wolfgang Seguin müssen ihm erzählt haben, dass es hier ganz gut ist“, sagt Mitorganisator Frank Ganzkow. Die Begriffe Bodenständigkeit beziehungsweise Heimweh zogen sich denn auch wie ein roter Faden durch die zweistündige Veranstaltung in Eisenhüttenstadt.

Braungebrannt erschien Hoffmann im Kunsthof. Gelassen, doch keineswegs unbeholfen. Aus Gommern habe er per Auto die zweistündige Anfahrt zurückgelegt. Also dort, wo er bei Aktivist seine fußballerische Laufbahn begann und wo er mit seiner Familie und auch den Eltern noch immer wohne. Die seien 85 Jahre alt, gegenwärtig bewirtschafte er deren Garten und den eigenen. Das wettergegerbte Antlitz könne aber auch vom Angeln herrühren, einmal im Jahr fahre er nach Norwegen. „Die ganz Großen haben bei mir noch nicht gebissen, ich bin eher jemand für die kleinen Fische“, verriet Hoffmann humorvoll.

Nicht immer zum Lachen war ihm zu Beginn seiner Karriere. Zwar war er den Magdeburger Spähern beim zweimal wöchentlich Stützpunkttraining früh aufgefallen, doch in der Bördehauptstadt hatte er Heimweh. Das war 1968 und der mit 1,68 Metern nicht gerade mit Gardemaßen ausgestattete Fußballer als knapp 14-Jähriger der Kleinste im Internat. Schlafen musste Martin in einem Fünf-Bett-Zimmer. „Ich konnte mich nicht durchsetzen.“ Zum Glück erhielt er vom Opa ein Simson-Moped Star. Als es kälter wurde, wollte er das Handtuch werfen. Das verhinderte der Klub-Leiter, dessen Sohn ebenfalls Fußballer war. Er nahm ihn mit nach Hause.

„Man hatte Erfolg“, beschreibt Hoffmann lapidar seinen weiteren Weg. Spartakiadesieger, DDR-Schülermeister. Ganz wichtig war für ihn das UEFA-Junioren-Turnier 1973 in Italien, bei dem die DDR Zweiter und er Bester Spieler wurde. Republikflucht kam für ihn nicht in Frage. „Heimweh“, lautet schmunzelnd seine kurze Begründung. Wie er überhaupt von den späteren Abwerbeversuchen wie denen des FC Bayern München erst nach der Wende erfahren habe.

Was dann kam, bezeichnet Hoffmann auch jetzt noch als Wahnsinn. Der legendäre Magdeburger Oberliga-Trainer Heinz Krüger nahm ihn für die abschließenden drei Partien der Saison 1972/73 ins Aufgebot, er erzielte in jedem Spiel ein Tor. „Krügel war eine Respektsperson, jedoch auch sehr menschlich.“ Dazu gibt Hoffmann eine Anekdote preis. Als 18-Jähriger wollte er sich wie seine Mitspieler einen Wartburg kaufen, die Fußballer hatten ja das Privileg, darauf nicht mehr als zehn Jahre warten zu müssen. Einen Tag davor sagte der Trainer, dass er sich den kleineren Trabant holen solle. Viele Jahre später habe ihm Krügel erklärt, dass es nur zu seiner Sicherheit gewesen sei, der Wartburg viel zu schnell für ihn gewesen wäre. Einen Wartburg fuhr dann Hoffmann zwei Jahre später.

Der Höhenflug war für ihn als 18-Jähriger keineswegs beendet. Als er sich im November im Dynamo-Sportforum mit der U-21-Auswahl vorbereitete, kam ein Anruf aus dem etwa 40 Kilometer entfernten Kienbaum, dass sich bei der Männer-Auswahl zwei Spieler verletzt hätten und der Youngster kommen müsse. „Ich erkundigte mich bei der Rezeption, wie ich dorthin komme, nach Rüdersdorf fuhr ein Linienbus.“ Hoffmann musste allein anreisen. Den Weg von Rüdersdorf nach Kienbaum habe er zu Fuß bestritten. „Zum Glück kannte ich Kienbaum und wusste eine Abkürzung.“

In Budapest durfte Hoffmann beim 1:0-Sieg durchspielen. Übrigens hatte er damit in jenem Jahr für sechs verschiedene Mannschaften gespielt. In der nächsten Oberliga-Saison war er auf Linksaußen Stammspieler beim 1. FC Magdeburg, gehörte auch zu jener Elf, die 1974 mit einem 2:0 gegen Juventus Turin den Cup der Pokalsieger holte. Auf die Frage, ob er vor dem Finale aufgeregt gewesen sei, antwortete Martin Hoffmann mit einem klaren „Nein. Ich war 19. Natürlich war eine Grundspannung da. Aber aufgeregt war ich nicht.“ Dabei war er nicht derjenige, der eine Torflaute so ohne weiteres abgeschüttelt hätte. „Ich habe mich geärgert und gegrübelt.“ Beim Europapokalsieg hätten die Italiener sie unterschätzt. Übrigens bewertet Hoffmann diesen Sieg und auch den Olympiasieg 1976 höher als den inoffiziellen sechsten WM-Rang von 1974.

Allerdings deutete sich bereits bei ihm als 26-Jähriger das Ende der leistungssportlichen Laufbahn an. Neben dem Außenmeniskus war der Knorpel lädiert. „Der Arzt gab mir als Fußballer noch drei Jahre, es wurden vier.“ Dabei war er in der Saison 1984/85 zum Verteidiger umfunktioniert worden. „Als Stürmer war ich nach der OP zu langsam. Ich war bereits wieder für die Auswahl im Gespräch. Doch nach der zweiten Operation taugte das Knie nur noch für den Normalgebrauch. Glücklicherweise fiel ich weich.“

1987 hatte Hoffmann seinen DHfK-Abschluss gemacht, er wurde Jugend-Trainer. Ein Schützling war der spätere Dortmunder Bundesliga-Spieler Marcel Schmelzer. „Das habe ich ihm nicht zugetraut. Sportlich ja, aber er war eine Mimose.“ Doch psychische Härte war auch nicht Hoffmanns Stärke. „Ich bin zwar jeweils als Trainer der Ersten eingesprungen, wenn der Verein kein Geld hatte, doch für ganz Oben bin ich zu weich.“