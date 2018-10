Große Werbeoffensive geplant

Kurz nach dem Start des Schlaubetalmarathons: Diese Läufer bewegen sich hier in der ersten Hälfte des Pulks. Während dort überwiegend die Jüngeren vertreten waren, befanden sich im Schlussteil die etwas Älteren, unter ihnen der 75-jährige Eisenhüttenstädter Werner Scholz, der den Halbmarathon walkte. © Foto: Bernd Pflughöft

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Mit knapp 400 Startern ist den Organisatoren des 11. Schlaubetalmarathons ein gelungenes Comeback auf der Laufbühne geglückt. Die witterungsbedingte Absage vor Jahresfrist hatte der Schlaubetalmarathonverein zu einigen Änderungen genutzt.

„Im Wesentlichen sind wir mit der Resonanz zufrieden, auch wenn wir vielleicht noch 150 Starter mehr vertragen könnten. Für unsere neuen Strecken hat es durchweg gute Kritiken gegeben“, erklärt der Vereinsvorsitzende Falk Hartmann.

In dasselbe Horn stößt der Eisenhüttenstädter Bürgermeister Frank Balzer. „Im übernächsten Jahr feiern Werk und Stadt ihren 70. Geburtstag. Dazu planen wir auch für diese Veranstaltung ein kleines Schmankerl. Ich werde diesen Lauf auch privat weiter unterstützen, schließlich bin ich in jungen Jahren mal selbst gelaufen.“ Dazu gehört für Balzer auch das Sponsoring der vier Jugendpokale aus dem Privat-Säckel, die traditionell in jeweils zwei Altersgruppen für die besten Nachwuchsläufer beim Viertelmarathon vergeben werden. Balzer: „Dieser Lauf müsste auch unter den Jugendlichen mehr bekannt gemacht werden, aus meiner Sicht nehmen daran viel zu wenige Nachwuchsläufer teil.“

Der Jüngste dieses Mal war der 13-jährige Eisenhüttenstädter Benjamin Bernard. Obwohl er mit 56:26 Minuten eine beachtliche Premiere hinlegte und die angestrebten Trophäe dennoch nicht erhielt, da der um ein Jahr ältere Niederbarnimer Leichtathlet Nils Debski knapp fünf Minuten schneller war, hatte sich bei ihm die Enttäuschung schnell gelegt. „Ich hatte unterwegs Seitenstiche, ansonsten hätte ich schneller laufen können. In Diehlo war die Aussicht schön, es hat mir viel Spaß gemacht“, überwog die Freude über den zum ersten Mal bewältigten „Kanten“. „Einer aus der Schule hatte zugeschaut und mich angesprochen, der will im nächsten Jahr auch mitlaufen“, sagt der Benjamin der Veranstaltung. Seine ersten Gehversuche beim Schlaubetalmarathon hatte er beim Biene-Majathon vorgenommen. Diesen Lauf über geschätzte 421 Meter neben der Inselhalle am Kanal auf der Wiese hatten dieses Mal 22 Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren wahr genommen.

Organisiert hatten diesen separaten Lauf wieder einmal Annekatrin und Torsten Bradtke aus Mellensee. „22 Starter sind o.k.“, erklärt Annekatrin Bradtke, die im Biene-Maja-Kostüm einige Kinder selbst über den Parcours geführt hatte. „Es freut mich, dass wir hier genügend Bienlein haben, die kommen.“ Natürlich wäre sie auch über 46 Kinder zufrieden gewesen, die beispielsweise im Jahr 2014 mitgelaufen waren.

Reserven bezüglich der Teilnahme sieht auch Hartmann. „Von unseren 3000 gedruckten Flyern bleiben immer 500 bis 700 übrig. Dabei verschicken wir diese auch deutschlandweit zu etwa zehn Läufen. Für uns könnte beispielsweise auch der Bürgermeister werben, wenn er wieder unsere Partnerstadt im Saarland besucht.“

Dabei sind mit den Walkern und Nordic Walkern traditionell auch etliche Nichtläufer. So war dieses Mal beispielsweise die Eisenhüttenstädter Lehrerin Sonja Edel mit ihrem Aussie „Wooky“ mit von der Partie. „Vor zehn Jahren habe ich hier den Halbmarathon bestritten. Doch mit den Jahren kommen so einige Wehwehchen, da ist mir das Walking lieber. Außerdem wollte ich auch mal wieder unseren Fürstenberger Hundesportklub ins Gespräch bringen. Wenn man gegenseitig Rücksicht nimmt, kann man auch mit einem Hund hier starten. Im ersten Teil hat ‚Wooky’ den Rhythmus vorgegeben, dann haben wir beide gut harmoniert und auch noch andere überholt.“ Auch im Feld der Läufer waren Hundehalter mit ihrem Liebling anzutreffen.

Nicht alle jedoch hatten auf den jeweiligen Distanzen im Viertel-, Halb- und Marathon die vorgeschriebene Route gefunden. „Da müssen wir uns noch etwas überlegen, wir wir das eindeutiger kennzeichnen können. Doch wenn das nur drei, vier Starter betrifft, dann können wir nicht allzu viel falsch gemacht haben. Vielleicht stellen wir für das nächste Mal eine Karte ins Internet, auf der alle Strecken ausgezeichnet sind, damit man nicht versehentlich auf den falschen Kurs kommt“, erklärt Hartmann.

Neben Teresa Wahl, der wahrscheinlich so der Gesamtsieg im Viertelmarathon entgangen war, hatte es auch den für den Halbmarathon gemeldeten Marek Neumann aus Zeuthen erwischt. Doch im Vergleich zur Blankenfelderin hatte er mehr Glück. Er lief auf der falschen Strecke weiter und wurde als Gesamtzweiter im Viertelmarathon gewertet.